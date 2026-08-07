Jack Kayil muss noch ein bisschen auf die NBA warten. Die New York Knicks haben erst einmal keine Verwendung für den Point Guard. Davon profitiert Alba Berlin.

Berlin (dpa) – Basketball-Nationalspieler Jack Kayil muss noch ein bisschen auf seinen Sprung in die NBA warten. Obwohl der 20 Jahre alte Point Guard Ende Juni von den New York Knicks gedraftet wurde, wird er auch in der kommenden Saison für den deutschen Meister Alba Berlin in der Bundesliga spielen.

Großen Anteil an Berlins Meisterschaft

Weil Kayil beim Draft erst in der zweiten Runde vom NBA-Champion ausgewählt wurde, erhielt er von den Knicks anders als Hannes Steinbach und Christian Anderson bei den Charlotte Hornets keinen garantierten Vertrag. Nun entschied New York, aktuell noch keine Verwendung für den jungen Aufbauspieler zu haben. Davon profitierte Alba, dass Kayil mit einem Fünfjahresvertrag bis zum Ende der Spielzeit 2030/31 ausstattete.

In der vergangenen Saison hatte Kayil großen Anteil an Berlins Meistertitel und wurde zum besten Nachwuchsspieler der Bundesliga und der Champions League gekürt. Alba zahlt eine Ablösesumme an den serbischen Erstligisten KK Mega Basket aus Belgrad, von wo Kayil in der vergangenen Saison lediglich ausgeliehen war.