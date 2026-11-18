Odivelas/Portugal (dpa) – Für Deutschlands Basketballerinnen geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Nach dem Hype bei der Heim-WM in Berlin meistert das Team von Bundestrainer Olaf Lange auch knifflige Aufgaben in der Qualifikation für die EM 2027. Die Lehren aus dem Dreierpack gegen Ungarn, Dänemark und Portugal:

EM 2027 fest im Blick

Nach der Auftaktniederlage gegen Ungarn war der Druck schon groß beim WM-Vierten. Das Verpassen der Europameisterschaft vom 16. bis 27. Juni 2027 in Litauen, Belgien, Finnland und Schweden wäre ein riesiger Rückschlag für den deutschen Frauen-Basketball. Schließlich werden bei der EM auch die Tickets für die Olympischen Spiele 2028 vergeben – und Los Angeles ist das große Ziel.

Doch das deutsche Team hielt dem Druck stand und feierte in Dänemark und Portugal wichtige Auswärtssiege. Beim nächsten Dreierpack im Februar mit zwei Heim- und nur einem Auswärtsspiel kann die EM-Qualifikation perfekt gemacht werden. Die ersten beiden der Vierergruppe sichern sich das EM-Ticket. «Jetzt ist die Grundlage gelegt, um dann im Februar die Qualifikation für die Eurobasket umsetzen zu können. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft», sagte Lange nach dem 73:52 in Portugal am Dienstagabend.

Es geht auch ohne Leonie Fiebich

Die beste deutsche Spielerin fehlte in Dänemark und Portugal wegen muskulärer Probleme am Oberschenkel. Gerade nach der Niederlage gegen Ungarn sorgte der Ausfall der Anführerin für etwas Unruhe. Doch das Team zeigte in den folgenden Partien, dass es gegen Gegner vom Kaliber Dänemark und Portugal auch einmal ohne WNBA-Spielerin Leonie Fiebich von den New York Liberty geht.

Fiebich hatte die Spiele in der Qualifikation zuvor als die «mit Abstand schwierigsten Dinge, die man als Nationalspielerin spielen muss» bezeichnet. Wenig Vorbereitungszeit, einige fehlende Spielerinnen – doch die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes meisterte die unangenehme Situation und bewies damit den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung.

WM-Erfahrung als Hilfe

Die Erlebnisse bei der Heim-Weltmeisterschaft in Berlin, bei der Deutschland als Vierter nur knapp an einer Medaille vorbeischrammte, sind für das deutsche Team Gold wert. Schließlich haben die meisten Spielerinnen noch nicht viele Erfahrungen auf diesem Niveau gemacht. In der Qualifikation übernahmen jetzt Akteurinnen wie Emma Eichmeyer, Britta Daub oder auch Laura Zolper Verantwortung.

So konnte Deutschland auch die weiteren Ausfälle von WNBA-Profi Nyara Sabally, Kapitänin Marie Gülich, Aufbauspielerin Alexis Peterson-Smalls und Emily Bessoir kompensieren.

Bundestrainer als Glücksgriff

Die Weiterentwicklung hängt stark mit Bundestrainer Olaf Lange zusammen. Der erfahrene Coach hat die Mannschaft in puncto Professionalität auf ein neues Level gehoben. Lange verlangt viel, kommt mit seiner fordernden Art bei den Spielerinnen aber gut an.

Der 54-Jährige hatte schon bei seiner Amtsübernahme nicht nur die WM in Berlin in den Fokus genommen, sondern von einem Dreijahresplan gesprochen. Das große Ziel ist Olympia 2028 in Los Angeles. Nachdem die deutsche Mannschaft vor zwei Jahren in Paris ins Viertelfinale kam, will sie in zwei Jahren in Kalifornien um eine Olympia-Medaille mitspielen.

Das gilt es noch zu verbessern

Die deutsche Mannschaft ist unter Lange endgültig in der erweiterten Weltspitze angekommen. Das verlorene WM-Halbfinale gegen Frankreich, die Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Spanien und die Auftaktpleite gegen Ungarn in der EM-Qualifikation haben aber aufgezeigt, woran es noch hapert. Vor allem unter Druck trifft das Team offensiv noch zu viele falsche Entscheidungen.

Lange ist mit der Entwicklung dieses Jahres aber zufrieden. «Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat sehr gut verteidigt. Aber auch offensiv entwickeln wir uns weiter», lobte der Bundestrainer.