2023 gewann David Krämer mit Deutschlands Basketballern WM-Gold. Nun zieht es ihn zu einem namhaften Club in Europa.

Madrid (dpa) – Basketball-Weltmeister David Krämer spielt künftig für den europäischen Spitzenclub Real Madrid. Der Aufbauspieler erhält einen Vertrag für ein Jahr bis zum 30. Juni 2026, wie der Traditionsverein mitteilte. Krämer (28) kennt die spanische Liga bereits und war zuletzt für Granada und Teneriffa unterwegs.

«Ich kann es nicht erwarten, in der kommenden Saison für Euch zu spielen», sagte Krämer in einer Videobotschaft an die Real-Fans. Der Profi mit dem sicheren Dreipunktewurf war Teil der deutschen Weltmeister-Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert.

Weil Kapitän Dennis Schröder, Spezialist Andreas Obst und Routinier Maodo Lo aber einen Großteil der Spielzeit im Backcourt beanspruchten, fiel Krämer beim Gold-Coup von Manila nur eine Nebenrolle zu.