Basketballer David Krämer gehörte 2023 zur deutschen Weltmeister-Mannschaft. Nun wechselt er von einem zum nächsten europäischen Topclub.

Madrid (dpa) – Basketball-Weltmeister David Krämer verlässt Real Madrid und wechselt zum Euroleague-Kontrahenten Roter Stern Belgrad. Der Aufbauspieler erhält beim serbischen Topclub einen Zweijahresvertrag, wie Roter Stern mitteilte.

Krämer war erst im vergangenen Sommer zu Real Madrid gewechselt. Zuvor war der 29-Jährige in der spanischen Liga bereits für Granada und Teneriffa aktiv. In Deutschland spielte Krämer schon für den FC Bayern München Basketball und die Löwen Braunschweig.

Der Profi mit dem sicheren Dreipunktewurf war Teil der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 2023 unter dem damaligen Bundestrainer Gordon Herbert. Bei dem WM-Coup fiel ihm aber nur eine Nebenrolle zu.