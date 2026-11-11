Nach der tollen WM im eigenen Land legen die deutschen Basketballerinnen beim Auftakt der EM-Qualifikation einen schwachen Auftritt hin. Fiebich und Co. verlieren gegen Ungarn verdient.

Hamburg (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat die knifflige Aufgabe gleich zum Auftakt der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft verpatzt. Nach der starken Heim-WM unterlag die Mannschaft von Trainer Olaf Lange trotz einer Leistungssteigerung im Schlussviertel mit 64:70 (33:41) gegen Ungarn.

In der Hamburger Inselpark Arena vor 2.892 Zuschauern war Star-Spielerin Leonie Fiebich mit 19 Punkten die treffsicherste Schützin der DBB-Auswahl. Auf jeden deutschen Hoffnungsschimmer antworteten die Ungarinnen aber postwendend. Bei den Gastgeberinnen rauschten viele Würfe zu ungenau Richtung Korb, den starken Ungarinnen gelang dagegen vieles.

Nach dem guten Auftakt Ungarns sorgte Alexandra Wilke mit ihrem Drei-Punkte-Wurf zwar zwischenzeitlich für die einzige Führung der Deutschen, doch die Ungarn machten ihnen das Leben weiter schwer und bauten ihren Vorsprung aus. 19:27 lautete der Zwischenstand nach dem ersten Viertel.

Fiebich spricht über WM-Verletzung

Sieben Spielerinnen aus dem WM-Aufgebot, das überraschend das Halbfinale erreicht und mit Platz vier das beste WM-Abschneiden in der Geschichte der deutschen Basketballerinnen gefeiert hatte, waren im Kader für die EM-Quali. Darunter auch Star-Spielerin Leonie Fiebig, die im «Magenta Sport»-Podcast «#BasketballDeutschland» zuvor noch berichtet hatte, wie sie während der WM trotz eines Ermüdungsbruchs im Mittelfuß weiter gespielt hatte.

Fiebich und die auffällige Frieda Bühner stemmten sich gegen die Pleite, doch das deutsche Spiel war zu fehlerbehaftet, sodass die Ungarinnen verdient zur Halbzeit führten. Vor allem im dritten Abschnitt ließen die Gastgeberinnen viele Chancen liegen. Das änderte sich auch im Schlussviertel nicht grundlegend.

Dänemark und Portugal nächste Gegner

Am Samstag gastieren die Basketballerinnen in Dänemark, drei Tage später treten Fiebich und Co. in Portugal an. Die Rückspiele stehen im Februar auf dem Programm.

Deutschland stieg ebenso wie Ungarn direkt in die zweite Runde der EM-Quali ein. Das Turnier zwischen dem 16. und 27. Juni wird im kommenden Jahr in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen ausgetragen. Die deutschen Frauen wollen unbedingt unter die besten zwei der vier Gruppenteams kommen, um das EM-Ticket zu lösen. Der Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles führt zudem über die EM.