Die deutschen Basketballerinnen haben die WM-Qualifikation mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Nun richtet sich der Blick auf die Heim-WM.

Lyon (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen haben die WM-Qualifikation mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Das Team des neuen Bundestrainers Olaf Lange gewann in Lyon gegen Nigeria mit 81:73 (35:31) und feierte damit im fünften Spiel den vierten Erfolg. Nur gegen Gastgeber und WM-Mitfavorit Frankreich hatte es eine klare Niederlage gegeben. Südkorea, die Philippinen und Kolumbien wurden wie Nigeria geschlagen.

Als Gastgeber war die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits zuvor für die Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert. Dennoch hatten die Länderspiele für die deutsche Mannschaft eine große Bedeutung, weil es die ersten Partien unter Lange waren. Der gebürtige Berliner hat die Nachfolge der Kanadierin Lisa Thomaidis angetreten.

Bei der WM in einem halben Jahr in Berlin will Deutschland um eine Medaille mitspielen. Dann hofft Lange auch auf das Mitwirken von Satou Sabally und Lisa Geiselsöder. Die beiden WNBA-Profis hatten in Lyon aus Verletzungsgründen passen müssen.

Harter Kampf gegen Nigeria

Gegen Nigeria wurde das deutsche Team noch einmal richtig gefordert. Zur Pause lang Deutschland knapp vorne (35:31). Im dritten Viertel ging Nigeria in Führung, doch die deutsche Mannschaft hielt dagegen. Vor allem WNBA-Profi Leonie Fiebich trieb den WM-Gastgeber an und traf zu Beginn des letzten Viertels im achten Versuch auch endlich ihren ersten Dreier.

Fiebich war mit 15 Punkten auch beste deutsche Werferin. Insgesamt trafen fünf deutsche Spielerinnen zweistellig. Die Auslosung der WM-Gruppen findet am 21. April in Berlin statt.