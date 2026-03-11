Der neue Bundestrainer Olaf Lange ist mit einem Sieg gestartet. Gegen Südkorea gewinnen die deutschen Basketballerinnen souverän.

Lyon (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen sind mit einem klaren Sieg in die WM-Qualifikation gestartet. Das Team des neuen Bundestrainers Olaf Lange gewann in Lyon gegen Südkorea mit 76:49 (40:22). Beste deutsche Werferin war Spanien-Legionärin Frieda Bühner mit 21 Punkten. WNBA-Profi Nyara Sabally kam mit 11 Punkten und 11 Rebounds auf ein Double-Double mit zweistelligen Werten in zwei Kategorien.

Als Gastgeber ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits für die Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert. Dennoch hat das Turnier in Frankreich für Deutschland eine große Bedeutung, weil es die ersten Länderspiele unter Lange sind. Der gebürtige Berliner hatte die Nachfolge der Kanadierin Lisa Thomaidis angetreten.

«Dieser März ist ganz besonders wichtig für uns. Es geht darum, unser komplettes Spielsystem und unsere Philosophie, unsere Werte und unsere Spielkultur ins Laufen zu bekommen», sagte Lange. «Deshalb ist die Zeit mit den fünf Spielen in sieben Tagen Gold wert.» Weitere Gegner des deutschen Teams sind an diesem Donnerstag (17.00 Uhr/Magentasport) die Philippinen, Gastgeber Frankreich (Samstag), Kolumbien (Sonntag) und Nigeria (Dienstag).

Deutschland gegen Südkorea weitgehend souverän

Gegen Südkorea zeigte Deutschland, das unter anderem auf die beiden WNBA-Spielerinnen Satou Sabally und Luisa Geiselsöder verzichten muss, eine gute Leistung. Der WM-Gastgeber spielte seine körperlichen Vorteile gegen die deutlich kleineren Asiatinnen gut aus und lag zur Pause mit 20 Punkten vorn (40:20).

Nach dem Seitenwechsel verlor die deutsche Mannschaft zunächst offensiv ihren Rhythmus und blieb fast fünf Minuten ohne Korberfolg. Doch im Schlussviertel bekam Deutschland die Partie wieder in den Griff und feierte einen am Ende souveränen Erfolg.