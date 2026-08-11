Sieben Weltmeister und acht Europameister stehen im Kader für den Supercup und die WM-Qualifikation. Bundestrainer Mumbrú nominiert ein 15-köpfiges Aufgebot.

Hamburg (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht mit sieben Weltmeistern von 2023 und acht Europameistern von 2025 in die Vorbereitung auf die kommenden Spiele – darunter auch NBA-Profi Dennis Schröder. Der Verband teilte zudem mit, dass Isaiah Hartenstein von den Oklahoma City Thunder und Tristan da Silva (Orlando Magic) zum 15-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Álex Mumbrú für den Supercup sowie die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande und in Polen gehören.

Der Supercup am 21. und 22. August findet in Hamburg statt, wenig später steht in Köln das Duell mit den Niederlanden am 27. August auf dem Programm. Zum Abschluss des vierten Fensters geht es ins polnische Danzig am 30. August.

In der Gruppe K belegt die DBB-Auswahl unter Einbeziehung der bisherigen Ergebnisse den dritten Platz hinter Polen und Kroatien. Die besten drei Mannschaften lösen das Ticket für die WM im kommenden Jahr in Katar.