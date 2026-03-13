Tristan da Silva hat bei den Orlando Magic inzwischen eine wichtige Rolle und überzeugt kurz vor den Playoffs mit guten Leistungen. In der NBA geht es in die heiße Phase.

Orlando (dpa) – Die Orlando Magic haben erstmals in dieser Saison sechs NBA-Spiele in Serie gewonnen und gehen mit viel Schwung ins wichtige Duell mit den Miami Heat. Auf dem Weg in die Playoffs holte das Team um die Basketball-Europameister Moritz Wagner und Tristan da Silva nach Verlängerung ein 136:131 gegen die Washington Wizards.

Die Gäste hatten noch im Schlussviertel mit 17 Punkten hinten gelegen, dann aber die extra fünf Minuten erzwungen. Da Silva hatte mit 26 Punkten, 7 Rebounds, 4 Steals und 2 Blocks einen ganz starken Abend und großen Anteil am Ausbau der Siegesserie. Moritz Wagner kam in elf Minuten auf sieben Zähler und fünf Rebounds.

Vor dem direkten Duell der beiden Teams aus Florida liegt Orlando knapp vor Miami. Zwei Tage nach der Rekordnacht von Bam Adebayo gegen die Wizards, als er mit 83 Punkten in einem Spiel auf die zweitbeste Ausbeute der NBA-Geschichte kam und Freiwurf-Rekorde aufstellte, legten die Heat mit einem 112:105 gegen die Milwaukee Bucks nach und kommen auf sieben Siege in Serie. Nur die Atlanta Hawks, die 108:97 gegen die Brooklyn Nets gewannen, sind derzeit noch besser in Form.