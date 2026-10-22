Tyrese Haliburton hat sich in den NBA-Finals 2025 schwer verletzt und eine ganze Saison pausieren müssen. Sein Basketball-Comeback nach mehr als einem Jahr gerät emotional.

New Orleans (dpa) – Tyrese Haliburton wischte sich eine Träne aus dem rechten Auge und schluchzte. «Es bedeutet mir viel, wieder da draußen zu sein», sagte der Basketball-Star der Indiana Pacers nach seinem besonderen Comeback in der NBA mit stockender Stimme. 486 Tage hatte der Spielmacher der Pacers nicht mehr in der besten Liga der Welt gespielt, seit er sich im siebten Finale 2025 die Achillessehne riss.

«Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich sage dir: Was bei mir dieses Gefühl ausgelöst hat, war der Anblick all der Pacers-Fans hier in New Orleans. Das war etwas Besonderes», schilderte der 26-Jährige. Als er den Stolz auf seine Mannschaft ausdrückte, stockte ihm erneut die Stimme. Das 123:120 bei den New Orleans Pelicans bescherte Haliburton sportlich das ideale Comeback nach 16 Monaten Pause. Er steuerte 23 Punkte und zwölf Vorlagen bei.

Desaster-Jahr ohne Haliburton

Haliburton hatte nach seiner schweren Verletzung in den Finals Zweifel geäußert, jemals in alter Stärke auf die großen Bühnen der Basketball-Welt zurückkehren zu können. «Er ist in einer großartigen körperlichen Verfassung – gerade im Hinblick auf das Tempo und die Art und Weise, wie wir spielen», lobte Mitspieler Pascal Siakam den Anführer der Pacers.

Nach Haliburtons Verletzung hatten die Pacers Finalspiel sieben gegen Oklahoma City verloren und in der folgenden Spielzeit ohne ihren Star keine Rolle gespielt. Lediglich 19 Siege holten die Pacers in Abwesenheit von Haliburton. In diesem Jahr gilt Indiana wieder als einer der Mitfavoriten in der Eastern Conference.