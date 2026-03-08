Eine schwache erste Halbzeit sorgt im NBA-Topspiel früh für klare Verhältnisse. Dennis Schröders Cleveland Cavaliers erholen sich davon nicht mehr, der Weltmeister sitzt lange auf dem Trockenen.

Cleveland (dpa) – Die Cleveland Cavaliers um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder haben das NBA-Topspiel gegen die Boston Celtics verloren. Vor den eigenen Fans unterlagen die Cavs 98:109, sind aber weiter Vierter der Eastern Conference. Boston steht auf Rang zwei.

Im zweiten Spiel seit dem Comeback von Celtics-Star Jayson Tatum erarbeiteten sich die Gäste zwischenzeitlich 26 Punkte Vorsprung. Basketball-Weltmeister Schröder erzielte seinen einzigen Korb erst im Schlussviertel, als die Cavaliers sich in einer stärkeren Phase bis auf acht Punkte zurückarbeiteten. Wirklich in Gefahr gerieten die Celtics aber nicht mehr.

Bester Werfer war Donovan Mitchell mit 30 Punkten für die Cavaliers nach zuletzt vier Spielen Verletzungspause, für Boston kam Jaylen Brown auf 23 Punkte. Tatum beendete die Partie mit 20 Zählern.