Die Cleveland Cavaliers geben sich im zweiten Playoff-Spiel keine Blöße, vor der Reise nach Kanada führt das Team von Dennis Schröder 2:0. Die Knicks und die Nuggets dagegen patzen jeweils zu Hause.

Cleveland (dpa) - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers auch das zweite Playoff-Spiel in der NBA gewonnen. Gegen die Toronto Raptors holten die favorisierten Cavs ein 115:105. In der Best-of-Seven-Serie fehlen der Mannschaft jetzt noch zwei Siege zum Einzug in die nächste Runde. Die beiden kommenden Partien finden in Toronto statt.

Donovan Mitchell mit 30 Punkten und James Harden mit 28 Zählern dominierten die Partie für Cleveland, Evan Mobley kam auf 25 Punkte und acht Rebounds. «Das war ein Spiel der Superstars. Diese drei führen uns an», sagte Cavaliers-Trainer Kenny Atkinson. «Die haben die wichtigen Würfe getroffen, ich glaube, James hatte in der zweiten Halbzeit vier geklaute Bälle, also auch exzellente Abwehrarbeit. Evan war defensiv richtig gut und Don hat ein paar unglaubliche, außerirdische Würfe getroffen. Deswegen sind sie Stars.»

Schröder kam in 14 Minuten auf dem Parkett auf fünf Punkte. Aus dem Spiel traf er nur einen von fünf Würfen, verwandelte aber alle Freiwürfe und bereitete vier Körbe für Mitspieler vor. Die Cavaliers erzwangen 22 Ballverluste bei den Raptors.

Knicks geben sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Die New York Knicks unterlagen unterdessen den Atlanta Hawks überraschend 106:107 und mussten in dieser Serie den Ausgleich hinnehmen. Die Gastgeber hatten zwischenzeitlich 14 Punkte Vorsprung, kassierten 81 Sekunden vor Schluss aber den Ausgleich. Weil Hawks-Profi C.J. McCollum 5,6 Sekunden vor dem Ende zwei Freiwürfe vergab, hatten die Knicks noch mal die Chance auf den Sieg, Mikal Bridges verfehlte seinen Wurf aber und konnte die Niederlage nicht mehr verhindern.

Nuggets verlieren zweites Spiel gegen die Timberwolves

Die Denver Nuggets mit ihrem Topstar Nikola Jokic kassierten gegen die Minnesota Timberwolves ebenfalls den Ausgleich. Sie verloren das zweite Spiel der Serie vor heimischer Kulisse 114:119. Die Timberwolves sicherten sich den Sieg mit einer starken Schlussphase. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Gäste hatte Anthony Edwards mit 30 Punkten. Die Nuggets hatten in Jamal Murray mit ebenfalls 30 Punkten ihren erfolgreichsten Werfer. Jokic kam auf 24 Punkte.