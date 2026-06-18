Vor zwei Jahren verließ Gordon Herbert die deutschen Basketballer, um zum FC Bayern zu gehen. Bei Europameister-Trainer Mumbru gestaltet sich die Situation nun offensichtlich anders.

Bologna (dpa) – Basketball-Bundestrainer Alex Mumbrú soll nach Medienberichten aus Spanien und Italien in der kommenden Saison auch Coach des italienischen Euroleague-Clubs Virtus Bologna werden. Nach Informationen der Zeitungen «Marca» und «La Gazzetta dello Sport» soll Mumbrú beim italienischen Topclub einen Zweijahresvertrag erhalten.

Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), erklärte auf dpa-Anfrage, man befinde sich in Gesprächen. Mumbrú bleibe aber auf jeden Fall Bundestrainer. Der 47 Jahre alte Spanier war vor seiner Zeit als deutscher Nationalcoach schon einmal Club-Trainer in Valencia.

Nach der Trennung dort trat er 2024 im Anschluss an die Olympischen Spiele in Paris die Nachfolge von Gordon Herbert als Bundestrainer an. Herbert zog es damals zu Bayern München. Eine Doppelfunktion hatte der Deutsche Basketball Bund dem Weltmeister-Coach untersagt.

Nächste Quali-Spiele warten im Juli

Eigentlich gilt die Regelung, dass ein Bundestrainer nicht parallel einen Club trainieren darf, weiterhin. Deshalb bleibt abzuwarten, ob der Verband Mumbrú den Job in Bologna wirklich erlaubt.

Für das deutsche Nationalteam stehen Anfang Juli die nächsten beide WM-Qualifikationsspiele in Riga gegen Israel (3. Juli) und in Bamberg gegen Zypern (6. Juli) an.