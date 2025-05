Oklahoma City (dpa) – Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA den Auftakt in die Playoff-Serie gegen die Denver Nuggets knapp verloren. Ein Wurf von Aaron Gordon 3,6 Sekunden vor Schluss besorgte das 121:119 für Denver, nachdem die Gäste zuvor seit dem ersten Viertel nicht mehr geführt hatten. Gordon hatte am Ende 22 Punkte, bester Mann der Gäste war erneut Nikola Jokic mit 42 Punkten und 22 Rebounds.

Isaiah Hartenstein hatte an seinem 27. Geburtstag starke Szenen und großen Anteil an der langen Zeit souveränen Vorstellung der Gastgeber. Der deutsche Center beendete die Basketball-Partie mit 12 Punkten, 9 Rebounds sowie einer Vorlage und einem Block. Bester Werfer für OKC war Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Zählern. Das zweite Spiel der Serie ist am Mittwochabend (Ortszeit) erneut in Oklahoma City. Zum Weiterkommen braucht eine Mannschaft vier Siege in der Best-of-Seven-Serie.

Knicks gewinnen bei den Celtics

Zuvor hatten die New York Knicks etwas überraschend bei den Boston Celtics gewonnen und in der Serie die Führung übernommen. Beim 108:105 nach Verlängerung war Mikal Bridges am Ende der entscheidende Spieler der Knicks. Erst traf er einen Dreier zum 106:100, dann klaute er in den Schlusssekunden Jaylen Brown den Ball aus den Händen und verhinderte einen letzten Wurf der Celtics zum möglichen Ausgleich. Bridges spielte 51 von 53 möglichen Minuten und damit länger als jeder andere Profi in dieser Partie. Bester Werfer war Knicks-Profi Jalen Brunson mit 29 Punkten, für die Celtics kamen Brown und Jayson Tatum auf jeweils 23 Zähler. Das zweite Spiel der Serie ist erneut in Boston.