München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München haben die Revanche für das verlorene Pokalhalbfinale geschafft. Der deutsche Meister setzte sich in der Bundesliga 90:88 (37:52) gegen MBC Syntainics aus Weißenfels durch. Für die Playoffs war die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert schon vorher qualifiziert, der Pokalsieger muss weiter darum zittern, seine Saison nach der Hauptrunde fortsetzen zu dürfen.

Beste Werfer waren in dem am Ende packenden Duell Tyren Johnson mit 25 Punkten beim MBC, bei den Münchnern trafen Shabazz Napier und Vladimir Lucic mit 21 und 20 Zählern am erfolgreichsten.

Napier sorgt für die Entscheidung

Die Bayern, die weiterhin auf ihren am Rücken verletzten Top-Spieler Carsen Edwards verzichten müssen, machten es den offensivstarken Gästen vor 6500 Zuschauern im BMW Park in der ersten Hälfte viel zu einfach. Sie wirkten vor allem in der Defensive müde und ließen zu viele leichte Würfe zu. So lagen die Gegner dank starker Quoten zur Halbzeit mit 15 Punkten vorn.

Nach der Pause tasteten sich die Hausherren heran, fanden in ihr Spiel und entschieden das dritte Viertel mit 21:18 für sich. Nach einem Neun-Punkte-Lauf erzielte Napier sechs Minuten vor dem Ende mit einem Dreier die erste Führung seit dem ersten Korb. Das Spiel war wieder offen. Napier sorgte schließlich auch mit einem Dreier in der Schlusssekunde für die Entscheidung, die allerdings umstritten war und erst nach längerer Videoanalyse feststand.