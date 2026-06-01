Die Basketballer des FC Bayern München sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die BBL-Finals entfernt. Das zweite Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn gewinnt der Titelverteidiger deutlich.

München (dpa) – Nach einem erneuten Heimerfolg gegen die Telekom Baskets Bonn stehen die Basketballer des FC Bayern München kurz vor dem Einzug in der Finals der Bundesliga. Mit 91:69 (50:27) gewann der Titelverteidiger das zweite Spiel der Halbfinalserie und führt mit 2:0 Siegen. Das Team, das in der «Best of five»-Serie als Erstes dreimal gewinnt, zieht in die Endspielserie ein. Am Donnerstag steht in Bonn die dritte Partie an.

Im ersten Halbfinalspiel hatten die Bayern noch bis zum Ende zittern müssen, diesmal stellten sie die Weichen früh auf Sieg. Im ersten Viertel legten die Münchener früh einen 11:0-Lauf hin, im zweiten Durchgang setzten sie sich nach einem 18:0-Lauf auf 48:22 ab.

Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel. Im dritten Viertel erzielten sie mit 27 Punkten genauso viele Zähler wie in der gesamten ersten Hälfte. Doch näher als 14 Zähler kamen die Bonner nicht mehr heran. Bei den Bayern erzielten Xavier Rathan-Mayes (20 Punkte) und Oscar da Silva (17) die meisten Punkte, bester Werfer Bonns war Alijah Comithier (18).