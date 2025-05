Bamberg (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen müssen zum Start der EM-Vorbereitung auf ihre WNBA-Profis verzichten. Leonie Fiebich und Nyara sowie Satou Sabally werden erst kurz vor Beginn der Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Hamburg zur Mannschaft stoßen. Das Trio ist noch in den USA beschäftigt. Fiebich und Nyara Sabally gewannen mit New York Liberty in der vergangenen Saison den Titel.

Bundestrainerin Lisa Thomaidis nominierte für den Auftakt der Vorbereitung am 25. Mai in Bamberg insgesamt 15 Spielerinnen. Mit dabei ist auch wieder die eingebürgerte Alexis Peterson, die sich zuletzt in der EM-Qualifikation Ende des vergangenen Jahres am Knöchel verletzt hatte. Am 31. Mai steht in Bamberg das erste Testspiel gegen Tschechien an.

Die deutschen Basketballerinnen treffen in der Vorrunde in Hamburg auf Schweden (19. Juni), Spanien (20. Juni) und Großbritannien (22. Juni). Die Endrunde findet dann in Piräus statt.