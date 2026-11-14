Erster Sieg im zweiten Spiel: Deutschlands Basketballerinnen sind wieder auf EM-Kurs. Der Ausfall der wichtigsten Spielerin wird kompensiert.

Gentofte (dpa) – Auch ohne Topspielerin Leonie Fiebich haben die deutschen Basketballerinnen in der EM-Qualifikation ihren ersten Sieg gefeiert. Drei Tage nach dem 64:70 gegen Ungarn gewann das Team von Bundestrainer Olaf Lange in Gentofte in der Nähe von Kopenhagen gegen Gastgeber Dänemark mit 88:71 (39:28) und ist damit wieder auf EM-Kurs.

Die Europameisterschaft findet im kommenden Jahr in Litauen, Belgien, Finnland und Schweden statt. Dort geht es um die Tickets für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

In Dänemark war WNBA-Spielerin Frieda Bühner mit 23 Punkten beste deutsche Werferin. Fiebich saß zwar auf der Bank, die deutsche Anführerin wurde aber wegen muskulärer Probleme geschont. Am Dienstag (20.00 Uhr/Magentasport) geht es für den WM-Vierten in Portugal um die nächsten Punkte in der EM-Qualifikation. Die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich für die EM 2027.

Sieg ohne Glanz

In Dänemark tat sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes zunächst wie schon beim insgesamt enttäuschenden Auftritt gegen Ungarn in Hamburg am Mittwoch schwer. Außer Fiebich fehlten gegen die international nur zweitklassigen Gastgeberinnen erneut auch WNBA-Profi Nyara Sabally, Kapitänin Marie Gülich und Aufbauspielerin Alexis Peterson-Smalls, die allesamt angeschlagen nicht im Kader für dieses Qualifikationsfenster stehen.

Nach zehn Minuten stand es im Gentofte Sportspark 17:17. Im zweiten Viertel setzte sich Deutschland erstmals zweistellig ab (31:20), zur Halbzeit lagen die Gäste mit elf Punkten vorn (39:28). Neben Bühner sorgten die erfahrenen Alexandra Wilke (20 Punkte) und Luisa Geiselsöder (14) dafür, dass das deutsche Team nach dem Seitenwechsel nicht mehr in Gefahr geriet.