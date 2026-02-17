Den deutschen Basketballern steht in der WM-Qualifikation der erste Härtetest bevor. Einige wichtige Spieler fehlen, doch vier Champions von Riga sind im vorläufigen Kader.

Bonn (dpa) – Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Kroatien auf Starspieler Andreas Obst verzichten. Der Welt- und Europameister von Bayern München wird in den Partien in Zagreb (27. Februar) und Bonn (1. März) angesichts seiner hohen Belastung im Verein geschont.

Auch Münchens Center Johannes Voigtmann und die Euroleague-Spieler Maodo Lo, Isaac Bonga und Daniel Theis sind beim Doppelpack gegen die Kroaten nicht dabei. Die NBA-Profis um Dennis Schröder sowie Franz und Moritz Wagner stehen wegen der laufenden Saison in den USA sowieso nicht zur Verfügung.

Vier Europameister dabei

In Japan-Legionär Johannes Thiemann sowie den Münchnern Oscar da Silva, Justus Hollatz und Leon Kratzer stehen Mumbru aber immer noch vier Europameister zur Verfügung. Allerdings wird das Bayern-Trio ebenso wie David Krämer von Real Madrid in der Partie in Zagreb nicht dabei sein, da Real und München am Tag zuvor noch in der Euroleague aufeinandertreffen. Im Bonner Telekom Dome könnte das Quartett am 1. März dann aber mitwirken.

Deutschland hat die ersten beiden Spiele in der Qualifikation für die WM 2027 in Kater gegen Zypern und Israel gewonnen. Auch die Kroaten haben ihre beiden Partien bislang siegreich bestritten. Die ersten drei Teams der Vierer-Gruppe qualifizieren sich für die nächste Gruppenphase.