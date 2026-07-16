Für die Basketball-Weltmeister um Dennis Schröder ist es ausnahmsweise ein ruhiger Sommer. Trotzdem haben viele Top-Profis ihre Teilnahme für die Länderspiele im August angekündigt.

Köln (dpa) – Basketball-Weltmeister Deutschland wird auch das zweite Länderspiel-Fenster in diesem Sommer ohne die beiden NBA-Profis Franz und Moritz Wagner in Angriff nehmen. Die beiden Brüder werden aber nach jetzigem Stand die einzigen namhaften Spieler sein, die Bundestrainer Alex Mumbru für den Supercup in Hamburg (21. und 22. August) sowie die beiden Quali-Spiele am 27. August gegen die Niederlande und am 30. August in Polen nicht zur Verfügung stehen.

Zum Aufgebot zählen auch NBA-Meister Ariel Hukporti als Teil des Titelteams der New York Knicks in diesem Juni sowie Isaiah Hartenstein, der in der vergangenen Saison den Titel mit den Oklahoma City Thunder gewonnen hatte. «Das Commitment zeigt das Verantwortungsbewusstsein der Spieler; sie alle verstehen die Bedeutung dieser Spiele», sagte Mumbru.

Kampf um WM-Kaderplätze beginnt

Da die sportliche Qualifikation für Katar 2027 eine Pflichterfüllung ist und der Supercup mit EM-Finalgegner Türkei, Kroatien und Tschechien überschaubaren sportlichen Wert hat, beginnt mit den Länderspielen auch endgültig der Kampf um die begehrten WM-Kaderplätze für 2027. Dann wird von 27. August bis 12. September in Katar der Nachfolger des deutschen Teams, das 2023 in Manila triumphiert hatte, ermittelt.

«Sie wollen ihren Titel beim World Cup 2027 verteidigen und freuen sich zudem sehr darauf, vor heimischem Publikum zu spielen. Das werden mit Sicherheit großartige Veranstaltungen für den deutschen Basketball», erklärte Mumbru. Das Team wird wie gewohnt von Kapitän Dennis Schröder angeführt. Auch die drei im Juni für die NBA ausgewählten Talente Hannes Steinbach, Jack Kayil und Christian Anderson stehen zur Verfügung.