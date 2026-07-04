Nach dem FC Bayern und Partizan zieht es den Welt- und Europameister wohl nach Madrid. Eine Rückkehr in die NBA ist offenbar vom Tisch.

Belgrad (dpa) – Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga verlässt Partizan Belgrad, wechselt aber nicht zurück in die nordamerikanische Liga NBA. Das berichtet das Internet-Portal «Basketball-world.news». Wie der serbische Verein bekannt gab, zog der 26-Jährige die Ausstiegsklausel, die etwa 700.000 Euro betragen soll. Insider-Informationen zufolge soll sich der Welt- und Europameister mündlich mit Real Madrid über einen Wechsel einig sein, eine offizielle Bestätigung steht demnach kurz bevor.

Zuletzt war Bonga gleich mit mehreren EuroLeague-Clubs in Verbindung gebracht worden. Er war nach vier Jahren in der NBA 2022 zum FC Bayern gekommen. 2024 wechselte er zu Partizan, wo er 2025 den Titel in der multinationalen Adriatischen Basketballliga (ABA) erringen konnte. Bonga gilt als einer der besten Verteidiger Europas.