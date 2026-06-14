Die New York Knicks gewinnen nach 53 Jahren wieder den Titel in der NBA. Das elektrisiert die Fans und lässt sie feiern. Doch später schlägt die Freude in Gewalt um.

New York (dpa) – Die Feierlichkeiten nach dem ersten NBA-Titel der New York Knicks seit 53 Jahren sind von Ausschreitungen überschattet worden. Nach Angaben eines Sprechers der New Yorker Polizei wurden in der Nacht zum Sonntag 63 Menschen festgenommen. Zehn Polizeibeamte wurden verletzt, wie es in übereinstimmenden Medienberichten hieß. Zudem wurde ein Bus in Brand gesetzt und es kam zu mehreren Messerstechereien. Ein 17-Jähriger wurde angeschossen, mehrere Polizeifahrzeuge wurden beschädigt.

Tausende Fans hatten nach dem 94:90 der Knicks bei den San Antonio Spurs im fünften Finalspiel die Straßen Manhattans geflutet. Nach friedlichen Feierlichkeiten kam es dann später rund um den Madison Square Garden und den Times Square zu Sachbeschädigungen, Angriffen auf Polizeikräfte und mehreren Gewalttaten.

Bürgermeister Zohran Mamdani verurteilte die Ausschreitungen: «Die überwiegende Mehrheit der New Yorker hat angemessen gefeiert. Einige wenige taten dies nicht. Wir haben immer wieder betont, dass wir, egal wie begeistert wir sind, Gewalt weder gegenüber Polizisten noch gegenüber anderen tolerieren werden.»

Brennender Bus

Am Times Square wurden mehrere Busse beschädigt. Rund 15 der gelben Schulbusse waren als Shuttle eingesetzt worden für den Transport von Fußballfans zum WM-Spiel zwischen Brasilien und Marokko (1:1) im MetLife Stadium in New Jersey. Mindestens einen der Busse setzten die Randalierer in Brand. Zudem schlugen laut Polizeiangaben Hooligans mit Baseballschlägern auf Polizeifahrzeuge ein und zündeten Feuerwerkskörper inmitten der riesigen Menschenmengen. Es kam zu mehreren Schlägereien.

Die Knicks hatten mit ihrem Sieg gegen die Spurs ihre erste Meisterschaft seit 1973 gewonnen und damit eine der längsten Titel-Durststrecken im US-Profisport beendet. Für Donnerstag ist in Manhattan eine große Meisterparade geplant.