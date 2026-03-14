Nach der Niederlage gegen Orlando feiert Cleveland einen deutlichen Sieg bei den Mavericks. Dennis Schröder überzeugt als Einwechselspieler.

Dallas (dpa) – Nach der Niederlage gegen die Orlando Magic in der Basketballliga NBA haben die Cleveland Cavaliers das Parkett wieder als Sieger verlassen. Bei den Dallas Mavericks gewann das Team um Welt- und Europameister Dennis Schröder mit 138:105.

Schröder kam von der Bank und erzielte in knapp 21 Minuten Spielzeit acht Punkte, fünf Rebounds, sechs Assists und einen Steal. Einen überragenden Auftritt zeigte Center Evan Mobley, der in nur 23 Minuten 29 Zähler verbuchte.

Mit einer Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen aus den vergangenen zehn Partien stehen die Cavs auf Rang vier im Osten und können für die Playoffs planen.

Hukporti punktlos gegen Indiana

Noch einen Platz vor Cleveland in der Eastern Conference stehen die New York Knicks. Das Team um den deutschen Center Ariel Hukporti schlug die Indiana Pacers auswärts mit 101:92. Der 23-Jährige stand zwar 13:31 Minuten auf dem Feld, blieb – bei jeweils einem Rebound und Assist – jedoch punktlos. Bester Werfer der Partie war New Yorks Jalen Brunson, der mit 29 Punkten und neun Rebounds ein Double-Double nur knapp verpasste.