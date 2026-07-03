Die deutschen Basketballer machen einen wichtigen Schritt zur WM 2027 in Katar. Am Montag wartet im heimischen Bamberg eine Pflichtaufgabe in der Qualifikation.

Riga (dpa) – Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation den nächsten Sieg gefeiert. Der von Kapitän Dennis Schröder angeführte Welt- und Europameister gewann in Riga gegen Israel mit 92:86 (45:37) und holte damit den vierten Sieg im fünften Spiel. Schon vor der Partie hatte das Team von Bundestrainer Alex Mumbrú die zweite Gruppenphase erreicht.

Dennoch war der Sieg in der lettischen Hauptstadt, wo die Partie wegen der unsicheren politischen Lage im Nahen Osten ausgetragen wurde, wichtig. Schließlich werden die Ergebnisse aus der ersten in die zweite Gruppenphase mitgenommen. Dort geht es dann endgültig um das Ticket für die WM 2027 in Katar. Zum Abschluss der ersten Gruppenphase trifft Deutschland am Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) in Bamberg auf den krassen Außenseiter Zypern.

Schröder nach NBA-Saison dabei

Der Erfolg gegen Israel vor leeren Rängen in Riga fiel am Ende knapper aus, als es lange aussah. Das Nationalteam verlor das letzte Viertel mit 16:31. Da war die Partie aber längst entschieden. Spielmacher Schröder war mit 20 Punkten bester Werfer in der deutschen Mannschaft.

Trotz der langen Saison in der NBA steht Schröder auch in diesem Sommer zur Verfügung. Die anderen Topspieler gönnen sich dagegen nach drei großen Turnieren in den vergangenen drei Jahren eine Pause. So sind unter anderem Franz und Moritz Wagner nicht dabei.

Bruhnke steuert 15 Zähler bei

In der Xiaomi Arena von Riga, wo Deutschland vor knapp einem Jahr den EM-Titel im Finale gegen die Türkei gewonnen hatte, erwischte Deutschland einen guten Start und zog schnell auf 10:0 davon.

Vor allem Kay Bruhnke, der mit dem litauischen Club BC Rytas aus Vilnius in der vergangenen Saison die Champions League gewann, war von Beginn an heiß und erzielte sofort acht Punkte. Am Ende stand Bruhnke bei 15 Zählern. Nach drei Vierteln war die Partie zugunsten des deutschen Teams entschieden. Im Parallelspiel gewann Kroatien mit 123:50 gegen Zypern.