Neu-Ulm/München (dpa) – Die beiden deutschen Basketball-Spitzenclubs FC Bayern München und Ratiopharm Ulm gehen mit ordentlich Schwung ins Topspiel der Bundesliga. Tabellenführer Bayern von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert hatte beim 94:72 (49:37) keine Mühe mit Playoff-Anwärter Basketball Löwen Braunschweig. Noch deutlicher siegten die Ulmer, die Europacupsieger Chemnitz Niners beim 117:87 (56:36) bereits im ersten Viertel um 26 Punkte distanzierten.

Am Dienstag (20.00 Uhr/Dyn/Welt) kommt es in der Arena in Neu-Ulm zum nationalen Gipfeltreffen. Die Münchner sind mit 19 Siegen und sechs Niederlagen favorisiert, auf Saisonplatz eins in die Playoffs einzuziehen. Ulm (18 Siege und acht Niederlagen) könnte mit einem Heimsieg herankommen.

Woche der Wahrheit für Bayern

Für die beiden vergangenen Bundesliga-Meister hat das direkte Duell aber auch abseits der Duelle eine völlig unterschiedliche Bedeutung. Die Ulmer sind im Eurocup längst ausgeschieden, für den FC Bayern geht es in der Euroleague am Donnerstag (20.00 Uhr) um alles.

Die Münchner sind in Europas Spitzenliga derzeit Tabellensiebter und wollen mit einem Sieg gegen Topteam Fenerbahce die Chance auf den direkten Playoff-Einzug wahren.