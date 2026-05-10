Platz eins stand schon fest, die beiden Absteiger auch. Dennoch bot der letzte Spieltag in der Basketball-Bundesliga noch ganz viel Spannung.

Berlin (dpa) – Alba Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga Platz zwei nach der Hauptrunde und damit das Heimrecht in den ersten beiden Playoff-Runden gesichert. Die Berliner gewannen am letzten Spieltag in der Max-Schmeling-Halle gegen Aufsteiger Science City Jena mit 83:65 und verteidigten erfolgreich den Platz hinter Tabellenführer Bayern München damit vor den BMA365 Bamberg Baskets. Der Pokalsieger besiegte die Telekom Baskets Bonn mit 102:83.

Die Rheinländer haben als Vierter die direkte Playoff-Qualifikation ebenso sicher wie die Fitness First Würzburg Baskets und Vorjahresfinalist ratiopharm Ulm. Spannend war am letzten Spieltag vor allem der Kampf um die Play-In-Plätze. Am Ende schafften Rasta Vechta, die Vet-Concept Gladiators Trier, die Rostock Seawolves und die MHP Riesen Ludwigsburg den Sprung in die K.-o.-Spiele. Alle haben nach 34 Spieltagen 17 Siege und 17 Niederlagen auf dem Konto. Für die Niners Chemnitz und die EWE Baskets Oldenburg ist nach den Niederlagen am letzten Spieltag die Saison dagegen beendet.

Play-Ins ab Dienstag

In den Play-Ins am Dienstag spielen nun Vechta und Trier sowie Rostock und Ludwigsburg gegeneinander. Der Sieger von Vechta gegen Trier steht ebenfalls in den Playoffs, der Verlierer spielt gegen den Gewinner aus Rostock gegen Ludwigsburg am Donnerstag den letzten Playoff-Platz aus. Die Playoffs beginnen dann am kommenden Samstag.