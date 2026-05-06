Luka Doncic fehlt den Los Angeles Lakers seit Wochen. Nun gibt der Slowene ein Update, das wenig Hoffnung für ein Comeback in dieser Saison macht.

Los Angeles (dpa) – Die Los Angeles Lakers müssen die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wohl ohne Starspieler Luka Doncic beenden. Der 27 Jahre alte Slowene äußerte sich am Mittwoch zu seiner Oberschenkelverletzung, wegen der er dem Team aus Kalifornien bereits seit vier Wochen fehlt.

«Ich tue einfach alles, was ich kann. Jeden Tag. Der Arzt sagte zu Beginn des ersten MRT, dass es acht Wochen dauern wird. Aktuell schaue ich einfach von Tag zu Tag. Ich fühle mich jeden Tag besser», sagte Doncic in einem knappen Statement vor anwesenden Journalisten. Die Verletzung trat Anfang April auf. Demnach könnte Doncic erst im Juni zurückkehren.

Lakers-Saison könnte bald enden

Doch viel Zeit hat der Spielmacher, der Anfang 2025 in einem spektakulären Wechsel von den Dallas Mavericks zu den Lakers wechselte, nicht. Sein Team um LeBron James liegt in der Best-of-seven-Serie gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 0:1 zurück. Titelfavorit Oklahoma City könnte die Serie bereits Anfang der kommenden Woche beenden.

Ein Seriensieg der Lakers ohne Schlüsselspieler Doncic wäre eine Sensation. Schon der 4:2-Erfolg in der ersten Runde über die Houston Rockets ohne den Slowenen war eine große Überraschung.