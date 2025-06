Los Angeles (dpa) – Basketball-Superstar LeBron James setzt seine beeindruckende Karriere fort und wird zum Dauerbrenner der NBA. Der 40-Jährige wird nach Informationen der Nachrichtenagentur AP seine Option für die kommende Saison bei den Los Angeles Lakers ziehen und in seine 23. Spielzeit gehen. Damit würde er Vince Carter als Spieler mit der längsten NBA-Karriere übertreffen. Zuvor hatten auch ESPN und «The Athletic» darüber berichtet.

James streicht für die kommende Saison demnach 52,6 Millionen Dollar (rund 45 Millionen Euro) ein. Er hatte bis Sonntagnachmittag Zeit, seine Option zu ziehen. In seiner Karriere hat er schon mehr als 500 Millionen Dollar eingespielt.

Mit 40 Jahren ist James der älteste noch aktive Profi in der NBA und hat mehr Punkte erzielt als jeder andere in der Geschichte der Liga. In der vergangenen Saison brachte er es durchschnittlich auf 24,4 Punkte, 7,8 Rebounds und 8,2 Assists. Das frühe Playoff-Aus gegen Minnesota konnte er aber nicht verhindern.

Insgesamt viermal gewann der Superstar den NBA-Titel, zuletzt 2020. Viermal wurde er auch zum besten Spieler der Saison (MVP) gewählt.