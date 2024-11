Fußball-Kreisliga B Staffel 9: Herbstmeister SG und der Zweite Weiler trennen sich 0:0, Pleitz scheitert per Elfmeter an Gäste-Keeper Huhn Auf dem Dickenschieder Hartplatz fallen keine Tore 27.10.2024, 21:49 Uhr

i Für den Schubser von Weilers Samuel Alt an Dickenschied/Gemündens Marcel Brück gab Schiedsrichter Sebastian Fiege im Spitzenspiel vor 150 Zuschauern auf dem Dickenschieder Hartplatz Elfmeter. Niclas Pleitz scheiterte aber in der 72. Minute mit dem Strafstoß an Weilers Keeper Jonas Huhn. Es blieb beim 0:0 bis zum Ende. Dickenschied hat weiter vier Punkte Vorsprung auf Weiler und ist damit Herbstmeister. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter Dennis Irmiter

Simmern. Am zwölften und vorletzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 sind im Top-Spiel zwischen dem Ersten Dickenschied und dem Zweiten Weiler keine Tore gefallen.

SG Dickenschied/Gemünden – SC Weiler 0:0. Vor 150 Zuschauern in Dickenschied hatte der gastgebende Tabellenführer die besseren Chancen, die größte vergab Niclas Pleitz per Elfmeter (72.). Auch Marcel Brück hatte am Anfang und ganz am Ende zwei Großchancen.

