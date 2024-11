Argenthal macht in Unterzahl aus 1:3 ein 3:3

Weitersburg. Die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch spät einen Zwei-Tore-Rückstand beim SV Weitersburg wettgemacht: Argenthal lag bis zur 88. Minute 1:3 hinten und war nach einer Roten Karte für Torwart Leon Roth (67.) in Unterzahl, ehe Nico Merg (88.) per Elfmeter und Marvin Schulzki (90.) per Freistoß noch für den 3:3-Endstand sorgten.