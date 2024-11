Ahrtal fühlt sich auf seinem neuen Platz pudelwohl

Kreis Rhein/Ahr. In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 8 treffen am elften Spieltag die Gegensätze aufeinander. Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß fährt zum abgeschlagenen Schlusslicht SG Bad Breisig/Inter Sinzig II. Die SG Ahrtal Insul will ihren Heimnimbus gegen die SG Niederzissen/Wehr wahren und die SG Walporzheim/Bachem ihre Bilanz gegen die Grafschafter SG II ausbauen. Der SV Kripp gastiert in Kottenheim.