B-Klasse Bad Kreuznach 1: Bavaria Ebernburg und SG Nordpfalz müssen um Dreier kämpfen - Negativlauf der SG Hochstetten endet Ackermann und Baderschneider erlösen Top-Teams Florian Tuschner 27.10.2024, 22:23 Uhr

Kreis Bad Kreuznach. Die beiden dominierenden Teams der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 taten sich dieses Mal schwerer als gewöhnlich, landeten nur knappe Erfolge. Allerdings trafen sie auch auf starke Konkurrenten. Dem FSV Rehborn bescherte Tabellenführer SG Nordpfalz beispielsweise die erste Heimniederlage der Saison. Zudem endete der Negativlauf der SG Hochstetten/Nußbaum.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – FSV Reiffelbach-Roth 7:1 (3:1). „Wir haben von Beginn an das Spielgeschehen diktiert“, sagte SG-Trainer Leon Skär und fügte an: „Wir haben in Ruhe hinten aufgebaut, weil wir nicht wirklich unter Druck gesetzt wurden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen