Bezirksliga: Ahrweiler Reserve gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen SG Maifeld - Gästetrainer Fischer beklagt Reaktion seiner Mannschaft ABC II macht aus wenig viel und beendet Niederlagenserie 20.10.2024, 14:43 Uhr

Bad Neuenahr. In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der Ahrweiler BC II seine fünf Spiele währende Niederlagenserie gestoppt und die SG Maifeld-Elztal zu Hause mit 2:0 (0:0) bezwungen. Für die Maifelder verlängert sich hingegen ihre Negativserie. Seit Spieltag eins gab es in nun neun Partien keinen dreifachen Punktgewinn mehr.

Dass diese Partie ein Kellerduell zweier Teams mit schlechten Läufen darstellte, war in der ersten Halbzeit allen Beobachtern deutlich geworden. ABC-Coach Filip Dickebohm drückte es so aus: „Keiner wollte den ersten Fehler machen, und so war das Spiel etwas von der Angst bestimmt – oder taktisch geprägt, je nachdem, wie man es sehen mag.

