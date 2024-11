Ahrweiler. Vor der Winterpause in der Fußball-Rheinlandliga stehen für den Ahrweiler BC noch sechs Partien auf dem Plan, vier davon zählen noch zur Hinrunde. Tabellarisch ist dabei alles drin. Die Elf von Trainer Julian Feit liegt mit 23 Zählern auf Platz sieben. Das Spitzenduo aus Mülheim-Kärlich und der Vordereifel hat nur sechs Punkte mehr, der FC Cosmos Koblenz, am Samstag (14.30 Uhr) in Höhr-Grenzhausen nächster Gegner, liegt mit 24 Punkten dazwischen auf Rang fünf.