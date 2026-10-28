Die Wechseljahre können sich sehr unterschiedlich bemerkbar machen. Längst nicht jede Frau erlebt sie als belastend, doch diese besondere Zeit des Umbruchs kann viele Herausforderungen mit sich bringen.

Die Recherche und Erstellung des Beitrags wurden durch eine externe Redaktion in Zusammenarbeit mit der rz-Media GmbH vorgenommen und stammen nicht aus der Redaktion der Rhein-Zeitung.

Der Weltmenopausetag am 18. Oktober hat erst küzlich wieder auf diese Lebensphase und eine gute gesundheitliche Versorgung aufmerksam gemacht. Mehr Aufmerksamkeit für dieses zentrale Thema in der Frauengesundheit ist auch deshalb wichtig, weil sich hinter dem Begriff „Wechseljahresbeschwerden" eine breite Ausprägung an Begleiterscheinungen verbirgt, die nicht immer sofort richtig eingeordnet werden.

Was während der Wechseljahre im Körper passiert

Die Wechseljahre, medizinisch Klimakterium genannt, sind eine natürliche Entwicklungsphase im Leben der Frau. Im Laufe dieser Zeit verändert sich die Funktion der Eierstöcke. Eisprünge werden seltener, die Produktion der Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron verändert sich und die Monatsblutungen werden unregelmäßiger, bis sie schließlich ausbleiben.

Als Menopause wird dabei genau genommen die letzte Monatsblutung bezeichnet. Feststellen lässt sie sich rückblickend, wenn zwölf Monate lang keine weitere Blutung aufgetreten ist. In Deutschland und anderen westlichen Ländern liegt das durchschnittliche Alter bei der Menopause um 51 Jahre.

Die hormonelle Umstellung kann schon Jahre zuvor beginnen. Wie Frauen diese Zeit erleben, unterscheidet sich erheblich: Manche haben kaum Beschwerden, andere haben im Alltag mit unterschiedlichen Begleiterscheinungen zu kämpfen, die sie teilweise erheblich einschränken können.

Hitzewallungen, schlechter Schlaf und Stimmungstiefs

Zu den charakteristischen Beschwerden gehören Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Warum sie entstehen, ist noch nicht vollständig geklärt. Vermutet wird, dass die veränderte Hormonproduktion die Temperaturregulation im Gehirn beeinflusst. Ein Hitzeschub kann nur wenige Minuten dauern und von Schweißausbrüchen, Herzklopfen und anschließendem Frösteln begleitet werden.

Gerade nachts entsteht daraus schnell ein zweites Problem. Wer immer wieder durch Schweißausbrüche aufwacht, schläft schlechter und kann sich tagsüber müde oder weniger leistungsfähig fühlen. Ein- und Durchschlafprobleme können in den Wechseljahren aber auch unabhängig von nächtlichen Hitzewallungen auftreten.

Viele Frauen berichten auch von Stimmungsschwankungen oder depressiven Verstimmungen im Rahmen des Klimakteriums. Hier lohnt sich eine differenzierte Betrachtung: Nicht jede psychische Veränderung in der Lebensmitte lässt sich automatisch den Hormonen zuschreiben. Berufliche Belastungen, familiäre Veränderungen, Schlafmangel oder andere gesundheitliche Faktoren können ebenfalls eine Rolle spielen.

Vor allem anhaltende oder starke Beschwerden sollten Betroffene nicht einfach hinnehmen, sondern sich fachkundige Hilfe bei ihrem behandelnden Arzt oder bei Beratungsstellen holen. Viele Begleiterscheinungen der Menopause sind gut behandelbar.

Und was ist mit den Gelenken?

Muskel- und Gelenkbeschwerden rücken inzwischen stärker in den Fokus der Menopause-Forschung. Eine 2026 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit fand solche Beschwerden bei Frauen in der Peri- und Postmenopause häufiger als vor dieser Phase.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jedes schmerzende Knie oder jeder steife Rücken auf sinkende Östrogenspiegel zurückzuführen ist. Gelenkbeschwerden können zahlreiche Ursachen haben, und wissenschaftlich ist noch nicht abschließend geklärt, welchen Anteil die hormonelle Umstellung daran hat.

Neu auftretende, starke oder länger anhaltende Schmerzen sollten deshalb immer ärztlich abgeklärt werden.

Was können Betroffene selbst tun?

Bewegung, ausgewogene Ernährung und ausreichend Erholung sind auch in den Wechseljahren wichtige Bausteine eines gesunden Lebensstils. Regelmäßige körperliche Aktivität unterstützt unter anderem Herz-Kreislauf-System, Muskeln und Knochen und kann das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Auch Entspannungsverfahren, Yoga oder Meditation können das Wohlbefinden und den Umgang mit Belastungen unterstützen.

Ein allgemeingültiges Allheilmittel gegen Wechseljahresbeschwerden gibt es jedoch nicht. Was gegen einzelne Begleiterscheinungen hilft, ist individuell. Betroffene Frauen sollten beobachten, ob sie individuelle Auslöser für eine Verstärkung der Beschwerden ermitteln können, zum Beispiel im Bereich der Ernährung, und daraus individuelle Handlungsempfehlungen ableiten. Beratungsstellen und Foren für den Austausch von Frauen in dieser herausfordernden Lebensphase können eine Bereicherung sein und wertvolles Wissen vermitteln.

Hormontherapie: wirksam, aber individuell abzuwägen

Sind Hitzewallungen und Schweißausbrüche stark ausgeprägt, ist die menopausale Hormontherapie die am besten untersuchte und wirksamste medikamentöse Behandlung. Zum Einsatz kommen vor allem Östrogene. Bei Frauen mit Gebärmutter werden sie in der Regel mit einem Gestagen kombiniert, um die Gebärmutterschleimhaut zu schützen.

Eine Hormontherapie kann Hitzewallungen deutlich reduzieren und dadurch beispielsweise auch den Schlaf verbessern. Sie ist jedoch keine Lösung für jede Frau. Nutzen und mögliche Risiken hängen unter anderem vom Alter, vom Zeitpunkt des Behandlungsbeginns, von Vorerkrankungen, persönlichen Risikofaktoren sowie von Art und Dauer der Therapie ab.

Die Entscheidung für oder gegen eine hormonelle Therapie sollte deshalb immer durch eine ärztliche Fachberatung begleitet werden. Das gilt besonders bei bestimmten Vorerkrankungen, etwa hormonabhängigen Krebserkrankungen oder erhöhtem Risiko für Gefäßerkrankungen.

Pflanzliche Präparate: natürlich bedeutet nicht automatisch risikofrei

Viele Frauen wünschen sich zunächst eine Behandlung auf nicht hormoneller Basis. Pflanzliche Präparate rücken dabei zunehmend in den Fokus. Zu den bekannten Wirkstoffen gehört die Traubensilberkerze, auch Cimicifuga genannt. Einige Frauen berichten davon, nach der Einnahme von Präparaten mit Traubensilberkerze weniger vasomotorische Beschwerden wie Hitzewallungen empfunden zu haben.

Eine allgemeingültige Wirksamkeit entsprechender Therapien ist medizinisch noch nicht belegt. Die erhältlichen Zusammensetzungen entsprechender Präparate sind sehr unterschiedlich und Fragen zur Sicherheit sowie mögliche Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln müssen vor der Einnahme immer berücksichtigt werden. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, Vorerkrankungen hat oder längerfristig ein pflanzliches Präparat verwenden möchte, sollte sich ärztlich oder pharmazeutisch beraten lassen.

Wann Beschwerden in die Arztpraxis gehören

Nicht jede Ausprägung von Begleiterscheinungen in der Menopause erfordert eine medizinische Behandlung. Ein Arztbesuch ist aber sinnvoll, wenn Beschwerden stark sind, den Schlaf oder Alltag deutlich beeinträchtigen oder Unsicherheit darüber besteht, ob tatsächlich die Wechseljahre dafür verantwortlich sind.

Auch ungewöhnlich starke oder anhaltende Blutungen sollten gynäkologisch abgeklärt werden. Dasselbe gilt für ausgeprägte depressive Symptome sowie neue oder starke körperliche Beschwerden. Treten nach der medizinisch definierten Menopause, also nachdem zwölf Monate keine Monatsblutung mehr aufgetreten ist, erneut vaginale Blutungen auf, ist eine ärztliche Beratung unbedingt erforderlich.

Dabei geht es nicht darum, jede Veränderung in der Lebensmitte zu problematisieren. Die Wechseljahre sind eine natürliche Lebensphase und viele Frauen erleben sie ohne starke Beeinträchtigungen für Gesundheit und Wohlbefinden. Sollten Begleiterscheinungen aber das Wohlbefinden einschränken, sollten Betroffene dies nicht einfach hinnehmen, sondern sich durch die passende Beratung ihre Lebensqualität zurückholen.

Die passende Hilfe sieht nicht für jede Frau gleich aus

Was Frauen in den Wechseljahren wirklich hilft, hängt vor allem davon ab, welche Beschwerden auftreten und wie stark sie den Alltag beeinflussen.

Der Weltmenopausetag am 18. Oktober erinnerte deshalb auch dieses Jahr nicht nur an die körperlichen und emotionalen Veränderungen in dieser prägenden Lebensphase in der weiblichen Gesundheit. Er schafft Bewusstsein für wichtige Fragen rund um Frauengesundheit und zeigt Herausforderungen und Behandlungsmöglichkeiten auf, damit Frauen selbstbestimmt und gut informiert durch diese besondere Zeit gehen können.