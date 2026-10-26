Verschenkte Zinsen: Welche Zinserträge Unternehmen auf dem Geschäftskonto liegen lassen

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Auf dem Geschäftskonto vieler Betriebe liegt übers Jahr mehr Geld, als die nächsten Überweisungen erfordern. Dort warten die Umsatzsteuer fürs Quartal, der Puffer für einen Maschinenausfall und das Weihnachtsgeld. Zinsen bringt dieses Guthaben kaum oder gar nicht. Eine Auswertung des Vergleichsportals tagesgeldvergleich.net beziffert, was Unternehmen in Deutschland dadurch entgeht: allein im August 2026 rund eine halbe Milliarde Euro an Zinserträgen.

Wie viel Geld parken Unternehmen auf Giro- und Tagesgeldkonten?

Unternehmen in Deutschland haben insgesamt rund 1.500 Milliarden Euro Liquidität auf Girokonten oder in täglich fälligen Einlagen geparkt. Grundlage sind die amtlichen Daten zu Sichteinlagen und täglich fälligen Einlagen von Unternehmen.

Auf Sichteinlagen, also das klassische Geschäftskonto, gibt es in der Regel gar keine Zinsen. Täglich fällige Einlagen wie das Firmentagesgeld werden zwar verzinst, meist aber deutlich unterhalb des Niveaus am Geldmarkt.

Ein Teil dieses Geldes ist fest verplant. Er geht in den nächsten Wochen an Lieferanten, an das Finanzamt oder als Lohn an die Belegschaft. Ein anderer Teil liegt seit Monaten oder Jahren unberührt als Reserve bereit. Auf dem Kontoauszug sehen beide Teile gleich aus. Ein durchdachtes Cash-Management trennt sie und legt nur den Teil verzinst an, der auf absehbare Zeit nicht gebraucht wird.

Welche Zinserträge gehen Unternehmen dadurch verloren?

Die Auswertung stellt den Zinsen, die Unternehmen auf täglich fällige Einlagen erhalten, den Ertrag einer Anlage am Geldmarkt gegenüber. Als Maßstab dient der Geldmarktzins EURIBOR für eine Woche, abzüglich einer durchschnittlichen Gebühr für die Anlage. Volumen und Zinssätze der Einlagen stammen von der Deutschen Bundesbank.

Das Ergebnis: Rund 512,552 Millionen Euro an Zinserträgen haben Unternehmen in Deutschland mit täglich fälligen Einlagen allein im August 2026 verschenkt. Für die vergangenen zwölf Monate summiert sich der Verlust auf 5,501 Milliarden Euro.

Nicht eingerechnet sind die Sichteinlagen auf dem Girokonto, die meist gar keine Zinsen bringen. Da Rücklagen häufig genau dort liegen, dürfte der Verlust in der Praxis noch deutlich höher sein. Nach Einschätzung des Portals kommt bei den Sichteinlagen noch einmal ungefähr dieselbe Summe hinzu. Beim Festgeld fällt die Lücke dagegen deutlich kleiner aus.

Warum bleibt das Geld trotzdem auf dem Girokonto?

Für die meisten Betriebe stehen Sicherheit und ständige Verfügbarkeit über der Aussicht auf Rendite. Löhne, Steuern, Sozialabgaben, Energiekosten und Lieferantenrechnungen müssen pünktlich bezahlt werden. Zu wenig Liquidität gefährdet die Zahlungsfähigkeit, zu viel Liquidität auf dem unverzinsten Konto kostet dagegen Rendite.

Außerdem kostet das Umschichten Aufwand. Nicht jeder Anbieter nimmt jede Rechtsform an, die Vertretungsberechtigten müssen sich ausweisen, und jedes weitere Konto bringt eigene Auszüge für die Buchhaltung. Bei einer kleinen Reserve scheint sich das kaum zu lohnen. Wer bei der Hausbank eine Kreditlinie unterhält, lässt Guthaben zudem oft aus Rücksicht auf die nächste Verhandlung stehen.

Manche Betriebe haben auch gar keine freie Reserve. Ein Dachdecker, der das Material für einen Winterauftrag vorfinanziert, hat am Monatsende kaum Guthaben übrig. Bei den meisten Unternehmen mit Rücklagen liegt jedoch ein Teil des Geldes auf absehbare Zeit ungenutzt auf dem Konto.

Welche Anlageformen stehen Unternehmen für ihre Liquidität zur Wahl?

Grundsätzlich dürfen Unternehmen freie Liquidität anlegen, sofern sie ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, die Anlage zum Unternehmenszweck passt und keine vertraglichen Beschränkungen bestehen. Folgende Formen kommen dafür in Frage:

Girokonto: Es bietet die größte Verfügbarkeit, ist in der Regel aber nicht verzinst.

Firmentagesgeld: Das Geld ist täglich verfügbar und variabel verzinst, meist ohne Gebühren. Die gesetzliche Einlagensicherung deckt 100.000 Euro pro Kunde und Bank.

Fest- und Kündigungsgeld: Sie bringen meist höhere Zinsen, binden das Geld aber bis zu einem festen Termin. Das passt zu Rücklagen mit bekanntem Fälligkeitstag, etwa einer Steuernachzahlung.

Geldmarktanlagen: Geldmarktfonds oder kurzfristige Staatsanleihen heben die Renditechancen deutlich an, bedeuten aber etwas Mehraufwand.

Eine bequeme Verbindung bieten fondsbasierte Zinskonten. Das Guthaben fließt in einen Geldmarktfonds, ist in der Regel täglich verfügbar und wird als Sondervermögen verwahrt. Es gehört damit nicht dem Anbieter und ist auch oberhalb der gesetzlichen Sicherungsgrenze geschützt. Dafür berechnen die Anbieter eine Gebühr von einigen Zehntelprozent im Jahr.

Vor dem Abschluss lohnt ein Blick ins Kleingedruckte: Ist die eigene Rechtsform zugelassen, bleibt das bestehende Geschäftskonto als Referenzkonto erhalten, gilt ein hoher Zins nur für wenige Aktionsmonate und wie oft werden die Zinsen gutgeschrieben? Ihre Kapitalerträge versteuern Unternehmen als Betriebseinnahme, einen Freistellungsauftrag gibt es für Gesellschaften nicht.

Was wirft dieselbe Reserve auf einem verzinsten Konto ab?

Wie viel das für einen einzelnen Betrieb ausmacht, zeigt eine Beispielrechnung mit einer Reserve von 100.000 Euro. Auf dem unverzinsten Girokonto bringt dieser Betrag im Jahr nichts.

Fondsbasierte Zinskonten erzielen im Vergleich des Portals ohne befristete Aktionszinsen derzeit rund 2,1 bis 2,6 Prozent im Jahr nach Kosten (Stand: September 2026). Für die 100.000 Euro ergibt das einen Jahresertrag von mehr als 2.000 Euro, den die Anbieter je nach Modell täglich gutschreiben.

Eine Garantie für die Zukunft ist das nicht. Die Erträge am Geldmarkt folgen den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank nach oben wie nach unten. Am Abstand zum unverzinsten Girokonto ändert das wenig, solange dort keine Zinsen fließen.

Fazit zu verschenkten Zinsen auf dem Geschäftskonto

Unternehmen in Deutschland verschenken jeden Monat rund eine halbe Milliarde Euro an Zinserträgen, weil ihre Liquidität auf Girokonten und in niedrig verzinsten Tagesgeldern liegt. Für den einzelnen Betrieb zählt dabei der Teil der Reserve, der über den laufenden Bedarf hinausgeht. Diesen Bedarf ergeben die im nächsten Quartal fälligen Löhne, Sozialabgaben, Steuern und Lieferantenrechnungen zuzüglich eines Puffers.

Was darüber hinaus auf dem Konto liegt, lässt sich verzinst anlegen, ohne die Zahlungsfähigkeit zu gefährden. Bis zur Sicherungsgrenze eignet sich eine Bankeinlage, darüber die Verteilung auf mehrere Banken oder ein fondsbasiertes Zinskonto mit Sondervermögen. Würden Unternehmen allein ihre täglich fälligen Einlagen so anlegen, wären nach dieser Auswertung Mehrerträge von fünf bis sechs Milliarden Euro im Jahr möglich.

Quellen

Hinweis: Der Redakteur wurde bei diesem Beitrag durch KI unterstützt