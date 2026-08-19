Sauna mit Horizont: Warum Erholung auf See anders funktioniert

Sauna, Salzgrotte oder Hydrotherapie: Wellness ist auf Kreuzfahrtschiffen längst mehr als ein Zusatzangebot. Eine aktuelle Auswertung zeigt, wie unterschiedlich Reedereien Erholung inszenieren und warum das Meer selbst zum Teil des Konzepts wird.

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Wellness ist zu einem wichtigen Teil des Reiseerlebnisses geworden

Wohlige Wärme in der Sauna, draußen das winterliche Meer vor Norwegen: Für die Kreuzfahrtexpertin Jessica Lenz war genau dieser Kontrast ein besonderer Moment. In einer aktuellen Auswertung zu Wellnessangeboten auf Kreuzfahrtschiffen beschreibt sie ihren ersten Saunagang auf See mit den Worten: „Das hatte etwas Magisches.“ Meer, Licht und die leichte Bewegung des Schiffes könnten eine Anwendung intensiver wirken lassen und dabei helfen, schneller abzuschalten.

Auf modernen Kreuzfahrtschiffen werden die Spa-Bereiche als wesentlicher Teil des Angebots behandelt. Wellness ist in die gesamte Architektur und den Tagesablauf eingebaut. Auch das Markenbild der Reedereien ist inzwischen eng mit dem jeweiligen Wellnessangebot verbunden.

Wellness trifft auf einen wachsenden Markt

Die hohe Bedeutung von Erholung und Selbstfürsorge zeigt sich auch in aktuellen Marktdaten. Die Auswertung der Kreuzfahrten-Zentrale verweist auf den McKinsey Wellness Report, dem zufolge Wellness für 63 Prozent der Befragten in Deutschland eine hohe Priorität besitzt. 20 Prozent gaben sogar an, künftig mehr Geld dafür ausgeben zu wollen.

Gleichzeitig wächst die Zielgruppe: Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands unternahmen 2024 rund 3,84 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt. Mehr als drei Millionen von ihnen entschieden sich für eine Hochseereise. Für die Reedereien ist Wellness damit ein wichtiger Faktor in einem großen Reisemarkt.

Entspannung an Bord ist etwas Besonderes

Auf einem Kreuzfahrtschiff verändert sich der Rahmen für Wellness. Die Kabine, der Spa-Bereich, das Restaurant und weitere Angebote liegen in kurzer Distanz zueinander. An den Seetagen sind zudem längere freie Zeitfenster vorhanden, die sich bestens für Sauna, Massage oder andere Anwendungen nutzen lassen.

Die von der Kreuzfahrten-Zentrale durchgeführte Auswertung hebt hervor, dass die Umgebung auf See selbst zu einem Teil des Wellnesserlebnisses wird. So wird zum Beispiel ein Yogakurs an Deck bei Sonnenaufgang anders erlebt als ein vergleichbarer Kurs an Land.

Die Wellness-Konzepte können sich je nach Schiff deutlich unterscheiden

Der Vergleich von Kreuzfahrten-Zentrale zeigt, dass sich hinter dem Begriff „Wellness“ auf einer Kreuzfahrt sehr unterschiedliche Konzepte verbergen können. So ist das Bordgefühl auf der „Mein Schiff Relax“ zum Beispiel vor allem von großzügigen Spa-Bereichen, Rückzugsorten und speziellen Balkonkabinen geprägt, während die „EXPLORA I“ sich unter anderem durch Hydrotherapie-Becken, Salzgrotte und private Spa-Suiten auszeichnet. Bei den Schiffen der Celebrity-Edge-Klasse steht die SEA Thermal Suite mit mehreren Wärme- und Erlebnisräumen im Mittelpunkt und die „MS Europa 2“ verfolgt mit viel Raum pro Gast, mehreren Saunen und einem persönlicheren Umfeld einen zurückhaltenderen Ansatz.

Da die Wellness-Konzepte sich so stark voneinander unterscheiden, wird bei der Auswertung ganz bewusst auf eine klassische Rangliste verzichtet. Qualitativ liegen die einzelnen Angebote eng beieinander, Die Bewertung muss jedoch stets individuell erfolgen und hängt davon ab, ob ein Gast eher ruhige Exklusivität oder moderne Erlebnisräume bevorzugt.

Wellness wird Teil der Identität eines Schiffes

Wie gut ein Wellnessbereich wirklich ist, wird nicht allein durch die Zahl der Räume, Saunen oder Behandlungsmöglichkeiten bestimmt. Ein Wellness-Konzept muss immer zum Charakter des Schiffes passen und in der Lage sein, die Erholung auf gelungene Weise in den Ablauf der Reise zu integrieren.

Für die Reisenden ist damit neben der Route und der Wahl der Kabine auch die Frage wichtig, welches Schiff zu ihren individuellen Vorlieben und Wünschen passt.