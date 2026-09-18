KoblenzKreativ 2026 - Ein Paradies für Kreative und Bastelfreunde

Die KoblenzKreativ Messe lädt am 10. Und 11. Oktober alle Kreativen, Bastelfreunde und Backbegeisterten zu einem unvergesslichen Erlebnis in die EPG Arena ein. Mit über 100 Ausstellern, einer Vielzahl von Workshops und zahlreichen Neuheiten verspricht die Messe ein wahres Paradies für Kreative zu sein.

"Wir freuen uns sehr die 7. KoblenzKreativ Messe ankündigen zu dürfen", sagt der Veranstalter Marvin Okken (Okken GmbH, Bonn). "Es wird eine inspirierende und aufregende Veranstaltung, die Kreativität und Innovation fördert. Wir laden alle herzlich ein, an diesem einzigartigen Event teilzunehmen und die neuesten Trends und Produkte der Kreativbranche zu entdecken."

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Die KoblenzKreativ bietet den Besuchern ein breites Spektrum an Produkten aus den verschiedensten Bereichen. Von Wolle, Stoffen, Sticken und Scrapbooking bis hin zu Perlen, Stempeln, Papieren und Kurzwaren - hier findet jeder das passende Material für sein nächstes Projekt. Die Messe bietet die perfekte Gelegenheit zum Stöbern, Kaufen und Mitmachen.Die Messe öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ihre Pforten. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 10,- €, für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 8,- € und Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt. Tickets können sowohl online als auch an der Tageskasse erworben werden. Besucher haben die Möglichkeit, von einem vergünstigten Vorverkauf bis zum 3. Oktober 2025 zu profitieren. Neu ist in diesem Jahr das Familienticket für 25,-€ (bis zu 2 Erwachsene und 4 Kinder unter 18).

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Pressekontakt:

Okken GmbH

Königswintererstr. 657

53227 Bonn

Phone: +49 228 / 94731668

Die Messe findet in der EPG Arena (vorher CGM ARENA), Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz statt. Weitere Informationen zur finden Sie auf der offiziellen Webseite unter: https://kreativmesse.online/koblenzkreativ/