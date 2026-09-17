Der ÖV-Atlas 2026 zeigt: Rheinhessen-Nahe ist auch abseits der großen Städte, auf dem Land, vergleichsweise gut angebunden. Besonders Bad Kreuznach zählt bundesweit zur Spitze.

Ob zur Arbeit, zum Einkauf oder in der Freizeit: Ein verlässlicher Nahverkehr ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge und sichert die Mobilität und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) ist zentraler Ansprechpartner für Bus und Bahn. Er plant, organisiert und kontrolliert das Nahverkehrsangebot und macht es für die Menschen sichtbar. Wie gut das gelingt, zeigt der bundesweite ÖV-Atlas 2026 von Agora Verkehrswende: Im deutschlandweiten Vergleich schneidet das RNN-Verbundgebiet gerade im ländlichen Raum überdurchschnittlich gut ab.

Ein verlässlicher Takt für die Region

Grundlage für das stark ausgebaute Nahverkehrsnetz ist das seit 2022 gemeinsam mit den Aufgabenträgern und dem ZÖPNV Süd/Land Rheinland-Pfalz umgesetzte ÖPNV-Konzept. Mit zuverlässigen halb- bis zweistündigen Anbindungen, deutlich mehr Fahrten an Wochenenden und in den Abendstunden sowie einer besseren Anbindung an das Schienennetz wurde die Mobilität in der Region auf ein neues Niveau gehoben.

Das macht Bus und Bahn auch außerhalb der klassischen Hauptverkehrszeiten zu einer echten Mobilitätsoption.

Bad Kreuznach bundesweit unter den Besten

Wie gut das in der Region gelingt, zeigt insbesondere der Landkreis Bad Kreuznach: Im ÖV-Atlas gehört er zu den drei besten ländlich geprägten Landkreisen Deutschlands. Auch der Landkreis Birkenfeld wird von der Studie ausdrücklich für seine dichte Grundversorgung hervorgehoben. In Mainz-Bingen verfügen rund 39 Prozent der Bevölkerung über eine sehr gute oder gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Für die Region ist das ein bemerkenswertes Ergebnis. Denn es zeigt: Ein leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr ist nicht allein eine Frage der Großstadt. Auch in ländlich geprägten Regionen kann ein dichtes und verlässliches Angebot entstehen, das Menschen im Alltag unabhängiger vom eigenen Auto macht.

Gemeinsam für einen attraktiven Nahverkehr

Die guten Ergebnisse sind Ansporn, das Erreichte weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit Land, Landkreisen, Städten und Verkehrsunternehmen arbeitet der RNN daran, die Qualität des Nahverkehrs zu stabilisieren und weiter auszubauen. Denn ein gutes Fahrplanangebot in Kombination mit verlässlicher Qualität und attraktiven Preisen bildet die Grundlage dafür, dass Bus und Bahn für noch mehr Menschen zur selbstverständlichen Alternative im Alltag werden können.

Die vollständige Studie ist online verfügbar unter: ÖV-Atlas 2026 | Agora Verkehrswende