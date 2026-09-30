Familienurlaub in Griechenland – ein umfangreicher Inselvergleich zeigt, wo das besonders gut gelingt

Strandtag oder Auslflug? Im Familienurlaub fällt die Antwort jeden Tag anders aus. Deshalb lohnt sich ein Reiseziel, das mehrere Möglichkeiten bietet und spontane Unternehmungen zulässt. Die Wünsche ändern sich im Urlaub schnell und niemand muss sich an einen starren Plan halten.

Der Reiseveranstalter alltours hat einen Insel-Guide für Griechenland veröffentlicht; für Familien empfiehlt er hier vor allem drei Inseln. Ein Überblick, welche das sind und was sie Eltern und Kindern bieten.

Was macht eine griechische Insel familienfreundlich?

Familienfreundlichkeit ist ein eigenes Vergleichskriterium im Griechenland-Guide von alltours. Dabei wird unter anderem berücksichtigt, dass für Kinder Strände mit flacheren Uferbereichen sowie kurze Wege eine wichtige Rolle für den Urlaubskomfort spielen. Geeignete Unterkünfte und Freizeitmöglichkeiten sind weitere Faktoren, durch die eine Insel auch abseits des Strandlebens wirklich familientauglich wird.

Der Begriff „familienfreundlich“ wird allerdings oft recht pauschal verwendet. Was genau dahintersteckt, unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter.

Damit der Urlaub für alle erholsam wird, sollten Eltern vorab klären: Was ist unverzichtbar, was wäre schön, und worauf kann die Familie verzichten? Dabei spielt das Alter der Kinder eine erhebliche Rolle. Familien mit kleineren Kindern wünschen sich häufig einen gut erreichbaren Badeplatz, mit älteren Kindern werden Sportangebote und Ausflüge wichtiger.

Die drei empfohlenen Inseln stehen bei alltours nicht in einer Rangliste. Sie decken vielmehr verschiedene Arten von Familienurlaub ab und passen damit zu unterschiedlichen Vorlieben.

Kreta: Viel Auswahl, aber die Lage des Hotels zählt

Kreta punktet im Insel-Guide vor allem mit seiner Vielseitigkeit. Zwischen Bademöglichkeiten, Städten, Naturzielen und antiken Stätten können Familien ihren Aufenthalt sehr unterschiedlich gestalten. Mit Heraklion und Chania gibt es zudem zwei Flughäfen, was je nach Urlaubsregion auch die Anreise flexibler macht.

Zu den genannten Kulturzielen zählen:

● der Palast von Knossos, eine der bekanntesten archäologischen Stätten Kretas

● die Altstadt von Heraklion mit ihren historischen Gassen und Bauwerken

● die Altstadt von Rethymnon, die sich ebenfalls gut für einen gemeinsamen Stadtbummel eignet.

Familien können selbst entscheiden, wie viel Kultur sie erleben möchten, und müssen für Abwechslung nicht die Insel wechseln.

Gerade die große Auswahl verlangt aber etwas Planung. Nicht jedes Hotel auf Kreta ist ein guter Ausgangspunkt für alle Sehenswürdigkeiten. Es kann sich deshalb lohnen, vorab die wichtigsten Ausflugsziele auf einer Karte zu markieren und erst dann die Region für die Unterkunft zu wählen.

Rhodos: Badeurlaub und historische Ausflugsziele

Wie Kreta bekommt auch Rhodos im Guide eine besonders gute Note für seine touristische Infrastruktur. Familien können hier zahlreiche Bademöglichkeiten mit der Erkundung von historischen Zielen verbinden. Unter anderem sind die mittelalterliche Altstadt und Lindos mit seiner Akropolis zwei beeindruckende Beispiele dafür, dass Rhodos mehr zu bieten hat, als „nur“ Badeurlaub.

Für Familien ist diese Mischung vor allem deshalb interessant, weil sich Ausflüge flexibel gestalten lassen. Ein Stadtbummel muss hier nicht jeden sehenswerten Winkel erfassen. Eltern und Kinder können vorab oder spontan entscheiden, was sie sich anschauen und wie lange sie unterwegs sind. Wird jemand früher müde, lässt sich der Ausflug abkürzen, ohne dass gleich der ganze Tag durcheinandergerät.

Neben Ausflügen und Erholung am Strand gibt es auch die Möglichkeit, ein vielseitiges Sportangebot zu nutzen. Eltern sollten allerdings prüfen, ob es zum Alter der Kinder passt und ob Vorkenntnisse nötig sind.

Naxos: Raum für einen entspannten Urlaub ohne festen Plan

Bei Naxos setzt der Guide einen anderen Schwerpunkt. Die größte Insel der Kykladen wird für Familien empfohlen, die lange Strandtage mit kleineren Unternehmungen verbinden möchten, ohne jeden Urlaubstag durchzuplanen. Im Insel-Matching bewertet alltours die touristische Infrastruktur als „gut“ und nennt Mai bis Juni sowie September bis Oktober als ideale Reisezeiten. Im Sommer kann es dagegen windig werden.

Für einen gelungenen Badeurlaub auf Naxos zeigen sich drei konkrete Ziele:

Agios Prokopios Agia Anna den kilometerlangen Plaka Beach

Dank der flachen Uferbereiche sind die Strände auch für Familien mit Kindern bestens geeignet. Wer nicht jeden Tag eine neue Attraktion braucht, sucht sich hier einen festen Standort und plant Ausflüge je nach Lust, Wetter und Laune.

Auch abseits des Strandes bietet Naxos Kultur und Natur. In Chora steht am Hafen die Portara, ein monumentales Tempeltor. Für das Inselinnere lohnt ein Blick auf traditionelle Dörfer wie Halki, Filoti und Apiranthos. Wer sich etwas aktiver betätigen möchte, kann außerdem rund um den Zas-Berg wandern oder den Demeter-Tempel und die Kouros-Statuen besuchen.

Vier praktische Fragen erleichtern die Suche des passenden Urlaubsziels

Wer Inseln und Hotels vergleicht, sollte sich diese vier Fragen stellen:

Wie sieht der Weg zum Strand aus? Die Entfernung auf der Karte verrät wenig über Treppen, Straßen oder Steigungen.

Passt die Unterkunft zum Familienrhythmus? Schlafbereiche, Essensmöglichkeiten und Rückzugsmöglichkeiten sollten zur Zahl und zum Alter der Reisenden passen.

Welche Ausflüge sind wirklich gewünscht? Wenige gemeinsame Prioritäten erleichtern die Standortwahl mehr als eine lange Liste aller Sehenswürdigkeiten.

Wie lässt sich der Plan verkürzen? Ausflüge sind entspannter, wenn eine frühere Rückkehr möglich ist und nicht jeder Programmpunkt abgehakt werden muss.

Auch wenn eine Insel laut dem Guide beste Voraussetzungen für die Bedürfnisse einer Familie bietet, muss das noch längst nicht für jedes Hotel auf dieser Insel gelten. Daher gilt es, diesbezüglich vor der Buchung separat zu prüfen.