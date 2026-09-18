Am Freitag, 6. November 2026, findet Dein Stoffmarkt von 10 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz in Mayen statt. Besucherinnen und Besucher erwartet eine große Auswahl an Stoffen, Kurzwaren und Schnittmustern. Der Eintritt ist frei.

Passend zur Herbst- und Wintersaison laden warme Wollstoffe, Walk, Fleece, Sweat, Cord und Steppstoffe zu neuen Nähprojekten ein. Neben Mode- und Kinderstoffen gibt es Materialien für Dekoration und Einrichtung sowie Garne, Knöpfe, Bänder, Reißverschlüsse und Applikationen.

i Expo Event Marketing GmbH

Die besondere Stärke des Stoffmarktes liegt im direkten Einkaufserlebnis: Stoffe lassen sich anfassen, Farben und Qualitäten vergleichen und passende Materialien miteinander kombinieren. Die Händler stehen für Fragen und Beratung zur Verfügung. So entstehen zwischen bunten Stoffständen und persönlichem Austausch neue Ideen für Kleidung, Accessoires und das Zuhause.

Weitere Informationen unter www.deinstoffmarkt.de und in der App „Dein Stoffmarkt“.

Deine Ideen. Deine Stoffe. Dein Stoffmarkt!

Veranstalter: Expo Event Marketing GmbH, Essen

Pressekontakt: info@expo-em.de | 0201 8942-150