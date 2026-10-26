Bankgebühren im Alltag – hier verlieren Verbraucher unnötig Geld

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Das Girokonto ist im Alltag selbstverständlich, doch seine Kosten haben viele Menschen nicht im Blick. Monatliche Grundgebühren sind dabei nur ein Teil der Rechnung, auch für Karten, Bargeldabhebungen oder einzelne Bankgeschäfte verlangen manche Institute zusätzlich Geld. Wenn man die eigenen Konditionen länger nicht geprüft hat, muss möglicherweise mehr Leistung gezahlt werden als nötig. Regelmäßiges Vergleichen lohnt sich.

Ein kostenloses Konto ist nicht immer kostenlos

Viele Banken werben mit Girokonten ohne monatliche Grundgebühr, allerdings gelten solche Angebote teilweise nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu gehört beispielsweise ein regelmäßiger Geldeingang. Bleibt dieser aus, berechnet die Bank unter Umständen eine monatliche Kontoführungsgebühr.

Auch bei tatsächlich kostenlosen Konten können weitere Kosten entstehen. Manche Banken verlangen Geld für beleghafte Überweisungen, Bargeldeinzahlungen oder zusätzliche Karten. Deshalb reicht es nicht, allein die monatliche Grundgebühr zu betrachten.

Ein Konto mit fünf Euro Grundgebühr kostet bereits 60 Euro im Jahr. Kommen Gebühren für einzelne Leistungen hinzu, steigt der Betrag entsprechend. Umgekehrt kann ein etwas teureres Kontomodell günstiger ausfallen, wenn es häufig genutzte Leistungen bereits enthält.

Entscheidend ist das Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Dort stehen die vereinbarten Gebühren, die beim täglichen Zahlungsverkehr anfallen können.

Beim Kreditkartenvergleich nicht nur auf die Jahresgebühr schauen

Wird eine Kreditkarte nur für den gelegentlichen Einkauf im Internet genutzt, muss sie andere Anforderungen erfüllen als ein täglich verwendetes Zahlungsmittel. Kommt die Karte nur in Deutschland zum Einsatz, sind umfangreiche Zusatzleistungen meist verzichtbar.

Wenn man verschiedene Angebote gegenüberstellen möchte, findet sich beim Kreditkartenvergleich mit FINANZCHECK eine entsprechende Übersicht. Vorher lohnt es sich allerdings, die eigenen Zahlungsgewohnheiten zu prüfen. Hebt jemand nie Bargeld ab, braucht er dafür keine besondere Kondition.

Besonders wichtig ist die Frage, ob die Kreditkarte mit einem Girokonto verbunden werden muss. Manche Banken geben Karten nur zusammen mit einem bestimmten Kontomodell aus. Wenn dafür monatliche Kontoführungsgebühren anfallen, müssen sie in die Berechnung mit eingeführt werden.

Ein zusätzlicher Kostenfaktor kann durch eine Partnerkarte verursacht werden. Wird eine zweite Karte für den gemeinsamen Haushalt benötigt, sollte nicht nur der Preis der Hauptkarte verglichen werden.

Wird eine Kreditkarte ausschließlich für Onlineeinkäufe genutzt, profitiert man kaum von Flughafenservices und Reiseversicherungen. Solche Entscheidungen müssen deshalb bei der Entscheidung nicht unbedingt berücksichtigt werden.

Teilzahlung kann deutlich teurer werden als die Jahresgebühr

Bei manchen Kreditkarten muss die monatliche Abrechnung nicht vollständig beglichen werden. Stattdessen können Kunden einen Teil des offenen Betrags zurückzahlen und den Rest dann auf spätere Monate verschieben. Das verschafft kurzfristig finanziellen Spielraum, verursacht aber im Umkehrschluss häufig hohe Zinskosten. Besonders problematisch wird es, wenn die Teilzahlung voreingestellt ist und der Karteninhaber die Abrechnungsbedingungen nicht genau kennt.

Eine gebührenfreie Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion kann dadurch erhebliche Finanzierungskosten verursachen. Wie stark sich das auswirkt, zeigt eine vereinfachte Rechnung. Bleiben 1.000 Euro für einen Monat offen und beträgt der jährliche Sollzins 18 Prozent, entstehen bei einer monatlichen Näherungsrechnung etwa 15 Euro Zinsen. Bei einem länger offenen Saldo können die Kosten deutlich steigen. Die wirkliche Berechnung hängt vom Vertrag und den Zahlungsterminen ab.

Damit kann schon eine einzelne größere Anschaffung mehr kosten als die Jahresgebühr einer anderen Karte. Wenn man keine Finanzierung benötigt, ist zu prüfen, ob sich die vollständige monatliche Rückzahlung einstellen lässt. Bei einer entsprechenden Abrechnungsart fallen für fristgerecht vollständig beglichene Einkäufe normalerweise keine Kreditzinsen an.

Bargeldabhebungen können teuer werden

Die Kartenzahlung gehört zu den verbreitetsten Zahlungsmethoden überhaupt, trotzdem bleibt Bargeld für viele Menschen unverzichtbar. Besonders außerhalb des eigenen Bankennetzes kann eine Abhebung aber schnell teuer werden.

Manche Banken berechnen einen festen Betrag pro Auszahlung, andere verlangen einen prozentualen Anteil der abgehobenen Summe. Zusätzlich kann auch der Automatenbetreiber ein Entgelt verlangen, was aber vor der Auszahlung angezeigt wird. Der Weg zur eigenen Hausbank bzw. einem zugehörigen Automaten lohnt sich, um die Gebühren zu sparen.

Eine wichtige Rolle spielt auch die Höhe des abgehobenen Betrags. Bei einer festen Gebühr ist es teurer, mehrmals kleine Beträge abzuheben, anstatt den Gesamtbetrag bei einer einzigen Auszahlung zu erhalten. Im Ausland können zusätzlich Fremdwährungsgebühren anfallen. Dort lohnt es sich außerdem, bei der Währungsumrechnung am Automaten hinzuschauen. Die direkte Umrechnung in Euro ist oft mit einem ungünstigen Wechselkurs verbunden.

Kreditkarte oder Debitkarte – was ist wirklich nötig?

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Nicht für jeden Bankkunden ist eine Kreditkarte mit eigenem Verfügungsrahmen nötig. Um lediglich bargeldlos zu bezahlen, kann einfach auch die Debitkarte verwendet werden. Bei dieser Karte wird das zugehörige Konto zeitnah belastet, während bei einer klassischen Kreditkarte die Abrechnung gesammelt zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Beide Kartenarten ähneln sich optisch sehr, unterscheiden sich aber in ihrer Funktionsweise.

Das kann bei bestimmten Reservierungen eine wichtige Rolle spielen, denn eine Debitkarte wird nicht in jeder Situation wie eine klassische Kreditkarte akzeptiert.

Ist man bereits im Besitz einer Debitkarte und kann damit sämtliche Zahlungen erledigen, muss eine Kreditkarte nicht zwingend für den Alltag sein. Sie lohnt sich dann eher bei Urlauben oder für besondere Anschaffungen.

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Dispozinsen sind nicht zu unterschätzen

Ein überzogenes Girokonto verschafft kurzfristig finanziellen Spielraum, allerdings berechnen Banken für die Nutzung des Dispositionskredites Zinsen, die deutlich über den Konditionen vieler anderer Kreditformen liegen. Wie teuer das wird, zeigt eine einfache Rechnung mit einem angenommenen Dispozins von zwölf Prozent. Werden jährlich 1.000 Euro dauerhaft genutzt und überzogen, verursacht das rechnerisch 120 Euro Zinsen. Tatsächlich hängt die Belastung aber davon ab, wie lange das Konto überzogen bleibt und wann die Bank die Zinsen abrechnet.

Problematisch wird der Dispo vor allem dann, wenn das Konto jeden Monat erneut ins Minus rutscht. Aus der einmaligen Überziehung als kurzfristige Hilfe wird dann eine dauerhafte finanzielle Belastung.

Noch teurer kann die geduldete Überziehung werden, wenn die Bank Zahlungen über den vereinbarten Disporahmen hinaus zulässt. Hier gelten je nach Bank gesonderte Zinssätze.

Überweisungen genauer unter die Lupe nehmen

Was viele Bankkunden nicht wissen, ist, dass beleghafte Überweisungen zusätzliche Gebühren verursachen können. Manchmal sind sogar die Kontoauszüge ein Kostenfaktor. Wenn sie regelmäßig per Post eintrudeln, fallen dafür Entgelte an. Bei elektronischen Auszügen entfallen zumindest die Versandkosten.

Gut zu wissen: Die Bank darf nicht unbegrenzt Gebühren verlangen. Es wurden in der Vergangenheit von Gerichten bereits viele Bankentgelte für unzulässig erklärt. Hier sollte man prüfen, was erlaubt ist und was nicht und gegebenenfalls ein Konto wählen, bei dem die Überweisung nicht kostenpflichtig ist.