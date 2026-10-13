Arzttermine per Smartphone: Was digitale Gesundheitsplattformen leisten können und wo ihre Grenzen liegen

Eine ärztliche Beratung muss nicht immer über Wartezeit in der Praxis laufen. Videosprechstunden, digitale Gesundheitsplattformen und elektronische Rezepte ermöglichen inzwischen neue Wege der medizinischen Versorgung. Doch nicht jede Beschwerde lässt sich aus der Ferne beurteilen. Entscheidend ist, wann digitale Angebote eine sinnvolle Ergänzung darstellen und wann der persönliche Arztbesuch unverzichtbar bleibt.

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Wer ärztlichen Rat benötigt, denkt meist zuerst an einen Termin in der Praxis. Doch die medizinische Versorgung ist im Wandel. Ein Gespräch per Video, ein digital übermittelter Fragebogen oder ein elektronisches Rezept können einzelne Schritte für beide Seiten in der Gesundheitsversorgung vereinfachen. Insbesondere bei langen Anfahrtswegen, eingeschränkter Mobilität oder im dicht getakteten Berufsalltag kann Telemedizin hilfreich sein.

Die Digitalisierung verändert dabei nicht nur den Kontakt zwischen Arzt und Patient. Zunehmend werden auch die einen Arztbesuch begleitenden Schritte vernetzt, von der medizinischen Einschätzung über eine mögliche Verordnung bis zur Einlösung des Rezepts in einer Apotheke.

Der Arzttermin per Smartphone: Wie funktioniert das?

Die klassische Videosprechstunde kommt einem gewöhnlichen Arztgespräch am nächsten. Patienten sprechen über eine gesicherte Videoverbindung mit einer Ärztin oder einem Arzt, schildern Beschwerden und beantworten Fragen zur medizinischen Einschätzung. Je nach Anliegen können auch sichtbare Veränderungen, etwa Auffälligkeiten an der Haut, besprochen werden.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dürfen Videosprechstunden grundsätzlich auch bei Patienten stattfinden, die zuvor noch nicht in der jeweiligen Praxis behandelt wurden. Voraussetzung ist, dass die digitale Beratung im konkreten Fall medizinisch sinnvoll ist.

Um digitalisierte Dienstleistungen besser miteinander in Einklang zu bringen, etablieren sich zunehmend Plattformen, die mehrere Versorgungsschritte miteinander verbinden. Häufig beginnt der Ablauf mit Angaben zu Beschwerden, Vorerkrankungen oder bereits eingenommenen Medikamenten. Diese Informationen bilden die Grundlage für eine anschließende ärztliche Beurteilung.

Wichtig ist die Unterscheidung:

Ein digitaler Fragebogen ist keine Diagnose. Ebenso wenig bedeutet das Absenden einer Anfrage automatisch, dass eine bestimmte Behandlung oder ein Rezept folgt. Darüber entscheidet das medizinische Fachpersonal anhand der verfügbaren Informationen.

Der Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten bleibt deshalb auch im digitalisierten Gesundheitswesen ein essenzieller Baustein.

Vom digitalen Arztkontakt bis zur Apotheke: Was moderne Gesundheitsplattformen leisten können

Digitale Gesundheitsplattformen sind eher junge Akteure in Zusammenhang mit der Digitalisierung des Gesundheitssektors. Sie etablieren sich aber zunehmend zu wichtigen Schnittstellen. Das Angebot vermittelt zwischen Patienten, medizinischem Fachpersonal und Apotheken.

Je nach Anwendung können medizinische Informationen zunächst digital erfasst und anschließend ärztlich geprüft werden. Sofern medizinisch vertretbar, kann eine Verordnung erfolgen. Anderenfalls kommt gegebenenfalls eine persönliche Untersuchung infrage.

Digitale Gesundheitsplattformen organisieren beziehungsweise vermitteln organisatorische Einzelschritte in der Gesundheitsversorgung, während die medizinische Entscheidung bei den behandelnden Ärzten und die Arzneimittelabgabe bei den Apotheken liegt. An dieser Schnittstelle entscheidet der verantwortungsvolle Umgang mit Patienteninformationen darüber, ob digitale Serviceleistungen eine wertvolle Ergänzung für die Gesundheitsversorgung darstellen können.

Eine qualifizierte Ärztin oder ein qualifizierter Arzt prüft Ihre medizinischen Angaben und Ihre Krankengeschichte aus dem Fragebogen, um die für Sie am besten geeignete und sicherste Behandlung auszuwählen", erklärt die Gesundheitsplattform Apomeds. „Ist eine Behandlung nicht geeignet, wird die Ärztin oder der Arzt Alternativen vorschlagen oder das Rezept zu Ihrer Sicherheit ablehnen." Apomeds wird von dem britischen Unternehmen Apo Global Ltd. betrieben und ist eine führende digitale Gesundheitsplattform, die einen einfachen Zugang zu medizinischem Fachwissen und Behandlungen bietet, insbesondere bei Gesundheitsproblemen, über die Menschen möglicherweise nur ungern persönlich mit einem Arzt sprechen, wie zum Beispiel Gewichtsmanagement, erektile Dysfunktion und Haarausfall.

Eine wichtige technische Grundlage bildet das elektronische Rezept. Seit Januar 2024 ist es bei der Verordnung verschreibungspflichtiger Arzneimittel für gesetzlich Versicherte grundsätzlich verpflichtend.

Patienten können ein E-Rezept unter anderem mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte, über geeignete Apps oder mithilfe eines Papierausdrucks in einer Apotheke einlösen

Auch zugelassene Versandapotheken können E-Rezepte beliefern. Die digitale ärztliche Beratung und die spätere Arzneimittelversorgung sind damit zwei miteinander kombinierbare, aber eigenständige Schritte.

Wann ist eine digitale ärztliche Beratung sinnvoll?

Nicht jede medizinische Frage erfordert eine körperliche Untersuchung. Gerade wenn Beschwerden bereits bekannt sind, ein Behandlungsverlauf besprochen werden soll oder eine ärztliche Einschätzung zunächst im Gespräch möglich ist, kann ein digitaler Kontakt geeignet sein.

Auch bei Folgerezepten kann die Digitalisierung über das E-Rezept Wege sparen. Ob das im Einzelfall möglich ist, hängt allerdings von der Erkrankung, dem bisherigen Behandlungsverlauf und der ärztlichen Entscheidung ab.

Besonders hilfreich können digitale Kontakte für Menschen sein, die eine Praxis nur mit erheblichem Aufwand erreichen. Gleichzeitig kann die Möglichkeit, sensible Beschwerden zunächst in einem geschützten Gespräch anzusprechen, die Kontaktaufnahme erleichtern. Die erforderliche medizinische Sorgfalt bleibt dabei dieselbe wie bei einer persönlichen Behandlung.

Wo stößt die Telemedizin an ihre Grenzen?

So praktisch der digitale Zugang sein kann: Das Smartphone ersetzt weder ein Stethoskop noch eine umfassende körperliche Untersuchung.

Ärzte können per Video zwar Fragen stellen und bestimmte sichtbare Veränderungen beurteilen. Abtasten, Abhören, Blutabnahmen oder bildgebende Untersuchungen sind auf diesem Weg jedoch nicht möglich. Wenn solche Untersuchungen für eine verlässliche Diagnose notwendig sind, muss die Behandlung vor Ort erfolgen.

Auch bei unklaren oder sich verschlechternden Beschwerden reicht eine digitale Einschätzung möglicherweise nicht aus. Dann ist eine persönliche Untersuchung erforderlich oder muss ärztlich veranlasst werden.

Besondere Vorsicht gilt bei möglichen Notfällen. Plötzliche Lähmungen, starke Brustschmerzen, schwere Atemnot oder Bewusstseinsstörungen gehören nicht in die reguläre Online-Terminvergabe. In solchen Situationen ist der Rettungsdienst unter 112 die richtige Anlaufstelle.

Digitale Angebote sollten deshalb nicht als vollständiger Ersatz der wohnortnahen medizinischen Versorgung verstanden werden. Ihr Nutzen liegt vor allem darin, geeignete Behandlungsschritte zu ergänzen und unnötige Wege zu vermeiden.

Woran lassen sich seriöse digitale Gesundheitsangebote erkennen?

Wer medizinische Dienstleistungen online nutzt, sollte genauer hinsehen. Schließlich geht es nicht nur um sensible persönliche Daten, sondern auch um Diagnosen, Behandlungen und gegebenenfalls verschreibungspflichtige Medikamente.

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Digitale Versorgung ergänzt den persönlichen Arztbesuch

Die medizinische Versorgung wird durch digitale Angebote flexibler. Patienten können bestimmte Anliegen von zu Hause besprechen, Rezepte elektronisch erhalten und Arzneimittel über unterschiedliche Apotheken beziehen.

Der entscheidende Fortschritt besteht jedoch nicht darin, möglichst jeden Praxisbesuch durch einen Bildschirm zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, den passenden Versorgungsweg für die jeweilige Situation zu finden.

Eine gute digitale Gesundheitsversorgung erkennt diese Grenze und sorgt dafür, dass Patienten bei Bedarf den Weg in die persönliche Behandlung finden.