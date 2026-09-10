50 Jahre „Lange Theke“: Bad Marienberg feiert eine Kultveranstaltung

Was 1976 mit einer langen Reihe aus Kirmestischen begann, gehört heute fest zum Veranstaltungskalender von Bad Marienberg. Am 4. Oktober feiert der Marmer Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag das 50-jährige Bestehen der „Langen Theke“.

Die Geschichte beginnt im Herbst 1976. Die Gründerväter der Bad Marienberger Werbegemeinschaft stellten in der Bismarckstraße eine lange Theke aus Kirmestischen auf. Einzelhändler präsentierten darauf ihre Waren, Vereine boten Speisen an, dazu gehörten Federweißer und Zwiebelkuchen. Aus der vergleichsweise einfachen Idee entwickelte sich eine Veranstaltung, deren Name bis heute in Bad Marienberg und darüber hinaus bekannt ist.

Dabei sah die „Lange Theke“ nicht immer so aus wie der heutige Herbstmarkt. Anfangs waren die Veranstaltung und der verkaufsoffene Sonntag sogar zwei getrennte Termine. Zeitweise kam mittwochs noch ein Schnäppchenmarkt hinzu. Nach der Umgestaltung der Bismarckstraße wurde eigens ein Zelt konstruiert, das über die damals neu gepflanzten Bäume passte.

Zu den Erinnerungen aus dieser Zeit gehört auch die Tombola am Samstagnachmittag. Als Losfee trat unter anderem Heinz Eckner auf, bekannt als Assistent von Rudi Carrell. Bei den Gewinnen bewiesen die Veranstalter ebenfalls Einfallsreichtum: Hauptgewinner wurden beispielsweise in Kartoffeln aufgewogen.

Aus der „Langen Theke“ wurde der Herbstmarkt

Im Laufe der Jahrzehnte veränderte sich das Konzept. Das große Oktoberfest und der Kräutermarkt am Sonntag ließen sich aus organisatorischen und finanziellen Gründen schließlich nicht mehr fortführen. Die Werbegemeinschaft entwickelte die Veranstaltung weiter. Geblieben ist der Termin am ersten Sonntag im Oktober – und vor allem der alte Name. Auch der heutige Marmer Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag wird vielerorts weiterhin schlicht „Lange Theke“ genannt.

Zum 50. Jubiläum am Sonntag, 4. Oktober, greift das Programm einige Elemente früherer Jahre wieder auf und verbindet sie mit zusätzlichen Angeboten für Familien und Besucher der Innenstadt.

Musik vom Frühschoppen bis zum Finale

Los geht es um 11 Uhr. Auf der Bühne in der Stadtmitte eröffnen die Original Nauberg Musikanten den Jubiläumstag mit einem Frühschoppen. Ab 14 Uhr übernimmt die Band großArtig mit Blues und Rockklassikern das musikalische Programm. Sascha Ax spielt ab 16 Uhr zum Finale.

Eine Verbindung zu früheren Ausgaben schafft die Jubiläums-Tombola. Gegen 17 Uhr sollen die Gewinner gezogen werden – damit kehrt ein Programmpunkt zurück, der bereits in der Geschichte der „Langen Theke“ eine besondere Rolle spielte.

„Die Maus“ kommt in die Bismarckstraße

Auch abseits der Bühne ist einiges geplant. Am Nachmittag ist „die Maus“ aus der „Sendung mit der Maus“ als Walkact in der Bismarckstraße unterwegs. Für zusätzliche Farbtupfer sorgt das Stelzentheater Circulo mit seinen Konfettis. Für Kinder ist außerdem eine Hüpfburg vorgesehen; weitere Angebote richten sich an unterschiedliche Altersgruppen.

Der eigentliche Herbstmarkt beginnt ebenfalls um 11 Uhr. Die Geschäfte in Bad Marienberg öffnen von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Um 18 Uhr endet der Markt.

Kunst begleitet den Jubiläumsmonat

Bereits eine Woche vor dem Herbstmarkt startet die Marmer Kunstmeile mit ihrer Vernissage. Bilder und Skulpturen sind anschließend bis Ende Oktober in den Geschäften der Kurstadt zu sehen. Damit reicht das Jubiläumsprogramm über den eigentlichen Veranstaltungstag hinaus.

Nach fünf Jahrzehnten hat sich die „Lange Theke“ mehrfach verändert. Ihre ursprüngliche Idee ist dennoch erkennbar geblieben: Die Innenstadt wird zum Treffpunkt, Handel und Vereine sind Teil des Geschehens, und ein traditionsreicher Termin wird immer wieder an neue Bedingungen angepasst.

Die Veranstaltung wird über das Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz gefördert. Weitere Informationen zum Programm und zur Tombola kündigt die Werbegemeinschaft Bad Marienberg über die Tagespresse und ihre Social-Media-Kanäle an.