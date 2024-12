Auch 2025 öffnet Schloss Arenfels erneut seine Tore für das spektakuläre Schlossleuchten – dieses Mal unter dem Thema „Märchen aus Fernost“. Die beliebte Veranstaltungsreihe bringt die Legende von „Momotaro, dem Pfirsichjungen“ zum Leben, eines der ältesten und bekanntesten japanischen Märchen, das die Herzen der Besucher berühren wird. In dieser Geschichte zieht der junge Held Momotaro mit mutigen Gefährten in den Kampf gegen Geister auf der geheimnisvollen Insel Onigashima, was ihn zu einem Symbol für Mut und Freundschaft macht. Diese magische Erzählung wird durch eindrucksvolle Videomappings und Lichtinstallationen auf der Hauptfassade des Schlosses eindrucksvoll in Szene gesetzt.

i Schlossleuchten Arenfels 2025 Schloss Arenfels

Durch modernste Projektionstechnologie wird das historische Gemäuer des Schlosses zur größten Leinwand zwischen Koblenz und Köln und gibt den Gästen das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein. Die Künstler lassen Momotaros Abenteuer in lebhaften Farben und bewegten Bildern erstrahlen, wodurch jedes Detail seiner Reise greifbar wird. Die einzelnen Räume des Schlosses wurden speziell gestaltet, um die Besucher durch verschiedene Szenen des Märchens zu führen – jede mit einer eigenen einzigartigen Atmosphäre, die die Vielfalt der japanischen Kultur widerspiegelt. In den Räumen und Gängen des Schlosses erwarten die Besucher beeindruckende Lasershows, detailreiche Lichtprojektionen und mystische Dekorationen, die ein unvergessliches Erlebnis versprechen.

Neben der optischen Inszenierung bietet das Schlossleuchten auch kulinarische Genüsse, die den Abend perfekt abrunden. An verschiedenen Ständen werden Getränke und Speisen angeboten, um die Gäste während ihres Aufenthalts zu verwöhnen. Die Kombination aus visuellen Erlebnissen und kulinarischem Genuss macht das Event zu einem Highlight für alle Sinne und bietet Gelegenheit, die historische Kulisse von Schloss Arenfels in einem völlig neuen Licht zu erleben.

Das Schlossleuchten 2025 verspricht, die Besucher auf eine zauberhafte Reise mitzunehmen, die Momotaros Abenteuer und die japanische Mythologie auf einzigartige Weise zum Leben erweckt. Erleben Sie einen Abend voller Magie und Mystik und lassen Sie sich von der Atmosphäre des Schlosses und der fesselnden Geschichte verzaubern.

Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter https://www.schlossleuchten.com/