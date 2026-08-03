Verkehr
Zwei Fahrer auf Motorrollern flüchten vor Kontrolle
Polizei
An der Verfolgung der flüchtenden Rollerfahrer waren mehrere Streifenwagen beteiligt. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Die Polizei will zwei Motorroller kontrollieren, die Fahrer flüchten. Auch ein Sturz hält sie nicht auf.

Lesezeit 1 Minute

Nickenich (dpa/lrs) – Zwei Motorroller-Fahrer haben sich in Nickenich (Landkreis Mayen-Koblenz) eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen geliefert. Die beiden seien am späten Sonntagabend zunächst vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wegen zu hoher Geschwindigkeit seien die Rollerfahrer kurz darauf gestürzt – seien aber erneut davongefahren. Mit der Hilfe weiterer Streifenwagen sei eines der Fahrzeuge schließlich gestoppt worden, wie die Polizei mitteilte.

«Der 16-jährige Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden», hieß es. Er habe keinen Führerschein, zudem gebe es Hinweise auf Drogenkonsum. Ihm wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, bevor der 16-Jährige seiner Mutter übergeben wurde. Nach dem zweiten Rollerfahrer werde noch gesucht, sagte ein Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-476306/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten