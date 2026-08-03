Die Polizei will zwei Motorroller kontrollieren, die Fahrer flüchten. Auch ein Sturz hält sie nicht auf.

Nickenich (dpa/lrs) – Zwei Motorroller-Fahrer haben sich in Nickenich (Landkreis Mayen-Koblenz) eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen geliefert. Die beiden seien am späten Sonntagabend zunächst vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wegen zu hoher Geschwindigkeit seien die Rollerfahrer kurz darauf gestürzt – seien aber erneut davongefahren. Mit der Hilfe weiterer Streifenwagen sei eines der Fahrzeuge schließlich gestoppt worden, wie die Polizei mitteilte.

«Der 16-jährige Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden», hieß es. Er habe keinen Führerschein, zudem gebe es Hinweise auf Drogenkonsum. Ihm wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, bevor der 16-Jährige seiner Mutter übergeben wurde. Nach dem zweiten Rollerfahrer werde noch gesucht, sagte ein Polizeisprecher.