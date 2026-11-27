Nach einem Alarm am Morgen eilt die Feuerwehr zu einem Einsatz. Die Löscharbeiten dauern drei Stunden – doch das Haus ist nicht mehr zu retten.

Hahn bei Marienberg (dpa/lrs) - Ein Zweifamilienhaus in Hahn bei Marienberg (Westerwaldkreis) ist am Morgen vollständig abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ging die Meldung über die Flammen in der Hauptstraße gegen 8.22 Uhr ein. Alle Bewohner hätten rechtzeitig das Haus verlassen können, verletzt worden sei demnach niemand.

Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand im Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung entstanden sein. Die Brandursache war jedoch noch unklar. Laut Angaben der Polizei hätten die Löscharbeiten rund drei Stunden gedauert, der Sachschaden dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. «Das Haus wurde durch den Brand vollständig zerstört», hieß es.