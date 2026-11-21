Auch Schulen können Ziel von Hackern sein. Das Ministerium sieht mehrere neue Maßnahmen vor, damit die Schulleitungen im Ernstfall richtig handeln.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einer neuen Fortbildung sollen Schulleitungen in Rheinland-Pfalz fit für den Umgang mit Cyberangriffen gemacht werden. Geplant ist ein verpflichtendes, webbasiertes Training, wie das Bildungsministerium in Mainz erklärte. Dies müssten sämtliche Schulleitungen bis Februar kommenden Jahres absolvieren – von der Grundschule bis zur Berufsschule.

«Es geht uns um Handlungssicherheit im Ernstfall, und die wollen wir niederschwellig, unbürokratisch und schnell vermitteln», sagte Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU). Alle an Schulen beteiligten Menschen müssten bei einem IT-Sicherheitsvorfall wissen, welche Knöpfe zu drücken seien, wer informiert und was dokumentiert werden müsse sowie wo es Hilfe gebe.

Neben der Fortbildung wird es laut Ministerium auch Flyer für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit Informationen zu dem Thema geben. Schulträgern, also in der Regel Kommunen, würden Empfehlungen zu Prävention, Zuständigkeiten und Zusammenarbeit erhalten.