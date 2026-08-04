Erst überholt er rechts, dann bremst er andere aus: Auf der A6 löst ein Autofahrer einen Unfall mit drei Verletzten aus - und fährt weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Nach einem Unfall mit drei Leichtverletzten auf der Autobahn 6 im Saarpfalz-Kreis sucht die Polizei den flüchtigen Verursacher. Ein Autofahrer hatte nach Angaben der Beamten am Mittag zwischen der Anschlussstelle St. Ingbert-Rohrbach und dem Autobahnkreuz Neunkirchen mehrere Fahrzeuge rechts überholt und anschließend andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst. Dabei sei es in Fahrtrichtung Mannheim zu dem Unfall gekommen, bei dem auch erheblicher Sachschaden entstanden sei.

Bei dem Auto des Verursachers handelte es sich nach Zeugenangaben vermutlich um einen weißen Pkw mit Saarbrücker Kreiskennzeichen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.