Wetter
Starker Wind weht Badeinsel auf – ein Verletzter
Illustration - Polizei
Die Polizei hatte 29 Einsätze. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

In einem Strandbad wird eine Badeinsel aufgeweht, andernorts stürzt ein Radfahrer. Die Windbilanz im Saarland: zwei Verletzte.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei starkem Wind sind im Saarland zwei Menschen leicht verletzt worden: In einem Strandbad in Losheim habe es eine Badeinsel aufgeweht, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe eine verletzte Person. Zudem sei in Überherrn ein Fahrradfahrer durch den Wind gestürzt und ebenfalls verletzt worden.

Zwischen 12.30 und 17.30 habe die Polizei 29 Einsätze aufgrund der Wetterlage gehabt, sagte sie. Es seien aber meist herabgefallene Ästen oder umgestürzte Bäume gewesen. Zudem habe es mehrere Brände gegeben. Auf einer Bahnstrecke habe es etwa auf einer Strecke von fünf Kilometern mehrere Vegetationsbrände gegeben – wegen festgefahrener Bremsen an einem Zug.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-463240/1

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